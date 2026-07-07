Die ALLCURA Versicherungs-AG gründet einen spezialisierten Assekuradeur für den maritimen Sektor. Mit der ALLCURA Assecuradeur GmbH & Co. KG reagiere der Spezialversicherer nach eigenen Angaben auf die steigende Nachfrage nach maßgeschneiderten Versicherungslösungen in Spezialsparten. ALLCURA Versicherungs-Aktiengesellschaft geht mit einem spezialisierten Assekuradeur im Bereich Marine an den Start. Ziel ist, Maklern ein flexibles und zugleich unabhängiges Angebot bereitzustellen. Mit der neuen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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