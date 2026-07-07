Jennifer Brockerhoff ist Finanzberaterin mit mehr als 25 Jahren Branchenerfahrung und erweitert mit ihrer Marke FeelingFinance die klassische Finanzberatung um ihre psychologische Dimension - und bringt diese Perspektive auch in ihre Jungmakler-Kolumne "Geldgeschichten" ein. Artikel von Jennifer Brockerhoff von Brockerhoff FinanzberatungBevor du deine ersten Kunden beraten hast, hattest du bereits zwanzig Jahre Finanzausbildung hinter dir. Nur nannte das niemand so. Es hieß: Familienalltag. Den vollständigen Artikel lesen ...
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