XRP Kurs springt 20 Prozent nach Ripple-SEC-Einigung doch eine Frage bleibt offen

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Der XRP Kurs ist innerhalb einer Woche um mehr als 20 Prozent auf 1,14 Dollar gestiegen, nachdem Ripple und die SEC am 1. Juli eine formelle Einigung bekannt gegeben haben. Mastercard benannte Ripple als Abwicklungspartner für ein neues KI-Zahlungsnetzwerk, und das XRPL Lending Protocol ging live. Trotzdem liegt der Token 70 Prozent unter seinem Allzeithoch von 3,65 Dollar aus dem Juli 2025. Der CLARITY Act steckt im US-Senat fest, und Polymarket bewertet die Chance auf eine Verabschiedung nur mit 39 Prozent. Reichen die stärksten Fundamentaldaten des Jahres, oder braucht der XRP Kurs am Ende doch ein Gesetz?

XRP Kurs erholt sich nach SEC-Einigung und Mastercard-Deal auf 1,14 Dollar

Der XRP Kurs notiert am 6. Juli 2026 bei 1,14 Dollar nach einer deutlichen Erholung vom Juni-Tief bei 1,00 Dollar. Die formelle Einigung zwischen Ripple und der SEC am 1. Juli beseitigte regulatorische Unsicherheiten, die den Token seit Jahren belastet hatten, wie InteractiveCrypto berichtete. Diese Einigung motivierte institutionelle Investoren und Derivatehändler zu verstärkten Käufen. Ein Short Squeeze am 3. Juli verstärkte die Aufwärtsbewegung, während das Handelsvolumen fast doppelt so hoch lag wie der 30-Tage-Durchschnitt. Mastercard benannte Ripple als Abwicklungspartner für sein KI-gestütztes Zahlungsnetzwerk. Am 30. Juni startete das XRPL Lending Protocol, das institutionellen Akteuren Kreditmärkte direkt auf der Blockchain ermöglicht.

Die ETF-Zuflüsse in XRP-Produkte liefen zum achten Mal in Folge positiv, und die Gesamtzuflüsse erreichten 1,47 Milliarden Dollar. An einem einzigen Tag entstanden 5.000 neue Wallets, ein Dreimonatshoch. Die Zahl der aktiven Adressen stieg innerhalb von zwei Wochen um 72 Prozent, wie wallstreetONLINE meldete. Schwache US-Arbeitsmarktdaten mit nur 57.000 neuen Stellen statt der erwarteten 115.000 lösten eine breite Short-Auflösung aus. Standard Chartered senkte trotz aller Nachrichten sein Kursziel von 8,00 auf 2,80 Dollar für Ende 2026.

Der CLARITY Act verfehlte die Frist zum 4. Juli, und der Senat kehrt erst am 13. Juli zurück. Die erste Woche gehört dem Verteidigungshaushalt, was die Abstimmung auf Ende Juli verschiebt. Polymarket bewertet die Wahrscheinlichkeit einer Verabschiedung in 2026 nur mit 39 Prozent. Changelly prognostiziert einen Durchschnitt von 1,17 Dollar für Juli, mit Widerstand bei 1,18 bis 1,20 Dollar. Unter 1,00 Dollar existiert ein dünnes Orderbuch, das den Token schnell fallen lassen könnte. Doch während der Markt auf einen Senatsbeschluss wartet, hängen nicht alle Einstiege von politischem Timing ab.

Pepeto bringt einen Risk Scorer für Vertragsanalysen in den Meme-Coin-Markt

Während der XRP Kurs auf eine Senatsabstimmung angewiesen bleibt, entsteht im Presale-Bereich ein Projekt, dessen Zeitplan keiner politischen Genehmigung bedarf. Pepeto wurde vom Architekten des ursprünglichen Pepe Coins konzipiert und bietet eine Handelsplattform mit professionellen Werkzeugen für den Meme-Coin-Markt. Im Zentrum steht ein Risk Scorer, der jeden Smart Contract vor dem Einstieg auf Schwachstellen und Konzentrationsrisiken prüft.

Dieses Analysewerkzeug erkennt versteckte Vertragssperren und Eigentumsstrukturen, die oberflächliche Recherche nicht aufdeckt. Anleger sehen vor dem Kauf, ob ein Token anfällig für plötzliche Verkäufe durch konzentrierte Halter ist. Dazu kommt PepetoSwap, ein integriertes Handelstool, über das Swaps ohne Gebühren ablaufen. Recherche und Handel, die früher mehrere Apps und externe Scanner erforderten, laufen jetzt an einem einzigen Ort zusammen. Diese Werkzeuge sind bereits aktiv und funktionsfähig.

SolidProof hat den gesamten Programmcode geprüft und jeden Smart Contract einzeln verifiziert, bevor der Presale überhaupt gestartet wurde. Dieses unabhängige Sicherheitsaudit gibt Anlegern die Gewissheit, dass die technische Grundlage vor der ersten Transaktion bestätigt war. Mehr als zehn Millionen Dollar an Kapital flossen in den Pepeto Presale, während der breitere Markt in Angst verharrte. Das Projekt arbeitet mit der gleichen Token-Architektur, die den originalen Pepe Coin zu einer Bewertung von 11 Milliarden Dollar führte.

Der Unterschied liegt darin, dass diesmal funktionierende Produkte hinter dem Token stehen, nicht nur ein Name und ein Logo. Das erwartete Börsen-Listing benötigt weder eine Senatsabstimmung noch einen regulatorischen Durchbruch und folgt seinem eigenen Zeitplan. Für Anleger, die einen Zugang ohne politische Abhängigkeit suchen, bietet der Presale ein Zeitfenster, das sich mit dem Listing dauerhaft verschließt. Der regulierte Markt braucht Washington, aber dieses Fenster braucht nur eine Entscheidung.

Fazit

Der XRP Kurs hat mit der SEC-Einigung und dem Mastercard-Deal die stärksten Fundamentaldaten des Jahres erhalten, bleibt aber an den CLARITY Act gekettet. Von 1,14 Dollar liefert selbst das Kursziel von 2,80 Dollar eine begrenzte Bewegung über Monate politischen Wartens. Pepeto ermöglicht einen Zugang, der nicht auf einen Senatsbeschluss angewiesen ist und dessen Produkte bereits heute funktionieren. Die Wallets, die während der Angst ihre Positionen gesichert haben, handeln vor der Bestätigung durch die Menge. Dieses Presale-Fenster schließt sich mit dem Listing, und danach existiert der heutige Einstiegspreis nicht mehr.

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Häufig gestellte Fragen

Was treibt den XRP Kurs im Juli 2026 nach oben?

Die formelle Einigung zwischen Ripple und der SEC am 1. Juli beseitigte regulatorische Unsicherheiten und trieb den XRP Kurs um 20 Prozent auf 1,14 Dollar. Gleichzeitig stärkten der Mastercard-Deal und acht Wochen positive ETF-Zuflüsse mit insgesamt 1,47 Milliarden Dollar das Vertrauen der Anleger.

Was macht Pepeto als Presale-Projekt besonders?

Pepeto bietet einen Risk Scorer für die Analyse von Smart Contracts und PepetoSwap für den direkten Handel auf einer einzigen Plattform. Der gesamte Code wurde von SolidProof geprüft, und alle Details sind auf der offiziellen Pepeto-Website unter https://pepetocoin.com einsehbar.