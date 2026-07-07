Berlin (ots) -Heute hat Agrarkommissar Christophe Hansen einen ambitionierten EU-Proteinplan veröffentlicht. Zugleich will die Kommission die Soja-Verarbeitung in der EU erheblich einschränken. Das passt nicht zusammen, meint Jaana Kleinschmit von Lengefeldt, Präsidentin von OVID, Verband der ölsaatenverarbeitenden Industrie in Deutschland. In Berlin sagte sie heute:"Europa braucht viel Protein und hat zu wenig. Wir begrüßen, dass sich die EU mit dem Proteinplan ('Aktionsplan für Resilienz, strategische Autonomie und Nachhaltigkeit des EU-Proteinsystems') diesem Problem zuwendet. Wir sehen aber fundamentale Widersprüche zur tatsächlichen Politik der EU-Kommission: Die Kommission verfolgt trotz massiver Kritik seit Monaten das Ziel, Soja per delegiertem Rechtsakt pauschal als klimaschädlichen "High iLUC Risk"-Rohstoff einzustufen. Damit würde der europäische Anbau dieser wichtigen Proteinpflanze faktisch aus dem Markt gedrängt. Morgen, in der letzten Plenarsitzung vor der Sommerpause, steht dieses Vorhaben im EU-Parlament zur Abstimmung. Wir appellieren an alle Abgeordneten, dem geplanten Rechtsakt entgegenzutreten. Käme die Kommission mit dem Rechtsakt gegen Soja durch, wäre dies ein krasser Rückschritt für die europäische Proteinversorgung. Anstatt den im Aufbau befindlichen nachhaltigen Sojaanbau in Europa zu stärken, müsste die EU künftig reines Sojaschrot aus Drittstaaten importieren. Die gesamte Sojawertschöpfungskette würde massiv geschwächt. Das steht im deutlichen Widerspruch zu dem aktuellen Proteinplan und stürzt die heimische Lebensmittelversorgung in neue Abhängigkeiten. Worte und Taten müssen zusammenpassen, damit Europas Proteinstrategie glaubwürdig und erfolgreich ist, " so die OVID-Präsidentin Jaana Kleinschmit von Lengefeldt.Vertiefende Fakten, Argumente und Hintergrundinformationen finden Sie unter diesem Link: OVID-Stellungnahme zur geplanten High-iLUC-Einstufung von Soja (https://www.ovid-verband.de/fileadmin/user_upload/Hintergrundpapiere/2026/OVID-Stellungnahme_High-iluc-Einstufung_von_Soja.pdf)Pressekontakt:Ansprechpartner OVIDDr. Ulrich HettingerAm Weidendamm 1A, 10117 Berlinhettinger@ovid-verband.dewww.ovid-verband.dewww.BildungsBissen.deDiese Pressemeldung als PDF LinkOriginal-Content von: OVID Verband der ölsaatenverarbeitenden Industrie in Deutschland e. V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/77329/6309784