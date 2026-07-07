Mit dem Update auf FritzOS 8.25 legt Fritzbox-Hersteller Fritz (früher: AVM) Nutzer:innen eine neue Vereinbarung zur Verwendung von Gerätedaten vor. Der Vertrag irritiert einige Nutzer:innen, insbesondere was die Diagnose- und Wartungsfunktionen angeht. Im August 2025 hatte sich der Berliner Fritzbox-Hersteller AVM in Fritz umbenannt. Die Umfirmierung wird von einigen Nutzer:innen jetzt auch als Erklärung für eine neue Datenvereinbarung herangezogen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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