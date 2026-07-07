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Neue Führung bekräftigt das Engagement von RBC für die europäische Expansion
LONDON, 7. Juli 2026 /PRNewswire/ --Die Royal Bank of Canada (RBC) gab heute die Ernennung von Sian Hurrell und Robin Beer zu Co-CEOs von RBC Europe Limited (RBCEL) bekannt. Die Ernennungen spiegeln die Strategie von RBC wider, das Wachstum im europäischen Geschäft zu beschleunigen und die Chancen des kombinierten Geschäftsportfolios in der Region bestmöglich zu nutzen.
In ihren erweiterten Funktionen werden Sian und Robin die strategische Ausrichtung in der gesamten Region festlegen und gemeinsam mit dem Führungsteam daran arbeiten, nachhaltiges Wachstum für die RBC zu erzielen. Zudem werden sie für die Unternehmensführung und die aufsichtsrechtliche Überwachung der Kapitalmarkt- und Vermögensverwaltungsaktivitäten der RBC in Europa verantwortlich sein. Beide behalten ihre derzeitigen Positionen als Leiterin des Bereichs Kapitalmärkte Europa bzw. Leiter des Bereichs Global Sales & Relationship Management sowie als CEO von RBC Wealth Management Europe bei.
Die RBC hat eine starke europäische Plattform aufgebaut, die ihre drei Geschäftsbereiche Vermögensverwaltung, Kapitalmärkte und Vermögensberatung umfasst. Diese Plattform basiert auf Zusammenarbeit und wird von dem gemeinsamen Ziel getragen, Ergebnisse für Kunden zu erzielen, die ihnen beim Wachstum helfen. Die Bank hat ihr Kapitalmarktgeschäft über verschiedene Kundensektoren und Regionen hinweg stetig ausgebaut und sich dabei auf Bereiche konzentriert, in denen sie klare Wettbewerbsvorteile hat. Umfangreiche Investitionen in den Bereich Vermögensverwaltung, insbesondere die Integration von Brewin Dolphin, haben RBC zu einem der fünf führenden Anbieter im Vereinigten Königreich gemacht.
"Mit der Integration von RBC Brewin Dolphin sind das Vereinigte Königreich und Europa ein wichtiger Teil unserer globalen Wachstumsziele, und wir konzentrieren uns darauf, unsere Marktpräsenz auszubauen", sagte Neil McLaughlin, Group Head bei RBC Wealth Management. "In einer Zeit globaler Veränderungen im Handelsbereich und in einem fragmentierten Markt konzentriert sich die RBC darauf, mehr Kunden in der gesamten Region vertrauenswürdige Einblicke und Beratung zu bieten."
"Nach vielen Jahren des Aufbaus und der Investitionen sind wir bereit, unsere Wachstumsziele in Europa voranzutreiben", sagte Derek Neldner, Group Head bei RBC Capital Markets. "Wir verfügen über drei starke europäische Geschäftsbereiche, einen vertrauenswürdigen Ruf, beneidenswerte Finanzkraft und Spitzenkräfte. Durch eine geschlossene Zusammenarbeit in der gesamten Region werden wir unsere gebündelte Größe nutzen, um das Wachstum voranzutreiben, mehr Kunden zu betreuen und Marktanteile zu gewinnen."
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Mit einem tiefgreifenden Verständnis der europäischen Märkte verbinden wir globale Einblicke mit lokalem Wissen, um unseren Kunden fachkundige Beratung und maßgeschneiderte Lösungen in vier Schlüsselbereichen anzubieten: Bankgeschäft, Kapitalanlagen, Vermögensverwaltung und Kapitalmärkte. Wir stellen unsere Kunden in den Mittelpunkt unseres Handelns und stützen uns dabei auf die Stärke unserer Muttergesellschaft, der RBC. Diese Lösungen bieten wir über drei Geschäftsbereiche in der Region an:
RBC BlueBay Asset Management
RBC Capital Markets
RBC Wealth Management
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07.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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