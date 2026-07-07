© Foto: Frank Hoermann / SVEN SIMON - picture alliance / SVEN SIMONDEUTZ und ARX Robotics starten die Serienfertigung des unbemannten Systems GEREON. Die ersten Fahrzeuge sollen bereits im Spätsommer an die Ukraine gehen.DEUTZ und das Münchner Verteidigungstechnologie-Unternehmen ARX Robotics treiben ihre Zusammenarbeit voran und starten die industrielle Serienproduktion des unbemannten Bodensystems GEREON. Die Fertigung läuft künftig am DEUTZ-Standort Ulm. Die ersten Systeme sollen bereits im Spätsommer an die Ukraine ausgeliefert werden. Die beiden Unternehmen hatten ihre strategische Partnerschaft bereits im Oktober 2025 vereinbart. Nun folgt der nächste Schritt: die Skalierung der Produktion für den Einsatz autonomer Fahrzeuge im militärischen Umfeld. …
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