Kanada hat entschieden. Der milliardenschwere Auftrag zum Bau einer neuen U-Boot-Flotte geht an den Kieler Marineschiffbauer TKMS, eine Rüstungstochter von ThyssenKrupp. Premierminister Mark Carney sprach kurz vor seiner Abreise zum NATO-Gipfel nach Ankara von einer knappen Entscheidung, die sich über Monate hingezogen hatte, denn Deutschland und Südkorea buhlten intensiv um den größten Rüstungsauftrag in der Geschichte Kanadas. Zwölf U-Boote der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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