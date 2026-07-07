Lange Zeit galt der griechische Aktienmarkt als das Sorgenkind Europas, geprägt von den Nachwehen der Eurokrise. Doch diese Zeiten sind vorbei, das Interesse internationaler Investoren wächst zunehmend. Der griechische Leitindex hat jüngst sein 17-Jahres-Hoch erreicht und in einem Jahr um +33% zugelegt. Der Euro Stoxx 50 hingegen nur um +19% und der S&P 500 um +21%. Drei Aktien mit vergleichsweise günstigen Bewertungen könnten auch dein Depot bald ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de