Die TKMS-Aktie sorgte in den letzten Tagen mit deutlichen Kursgewinnen für Furore. Innerhalb von nur zwei Wochen ging es für den Kurs in der Spitze um fast +40% nach oben, wodurch der seit Ende Januar bestehende Abwärtstrend durchbrochen werden konnte. Das steckt hinter der Kursrallye und so kann es jetzt weitergehen. Kanada setzt auf deutsche U-Boote Am Montag machten bereits Gerüchte die Runde, nun folgte die Bestätigung: Kanada will seine U-Boot-Flotte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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