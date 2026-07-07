Es vergeht derzeit kaum ein Tag ohne neue negative Schlagzeilen rund um den Volkswagen-Konzern. Entsprechend stark ist auch die VW-Vorzugsaktie unter Druck geraten und notiert am Dienstag aktuell bei rund 76,20 €. Damit ist sie auf ein Kursniveau zurückgefallen, das zuletzt im Jahr 2010 erreicht wurde. Für Anleger stellt sich daher die Frage: Ist der Abwärtstrend noch nicht beendet oder eröffnet das niedrige Kursniveau bereits eine attraktive Einstiegsmöglichkeit? ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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