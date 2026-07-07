Der Goldpreis ist seit den Höchstständen von Ende Januar deutlich zurückgekommen. Zeitweise verbilligte sich das gelbe Edelmetall um knapp -30% und fiel dabei sogar unter die Marke von 4.000 US$ je Feinunze. In den letzten Tagen konnte der Preis aber wieder auf rund 4.200 US$ ansteigen. Jetzt fragen sich Anleger, wie nachhaltig dieser Aufschwung ist. Zinssorgen belasteten - jetzt hellt sich das Umfeld auf Der wichtigste Belastungsfaktor der vergangenen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de