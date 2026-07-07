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TMRW Vault erhält die CE-Kennzeichnung gemäß europäischer Medizinprodukteverordnung (MDR)



07.07.2026 / 13:20 CET/CEST

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WILMINGTON, Del., 7. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Reprotech gab heute bekannt, dass der TMRW Vault die CE-Kennzeichnung als Medizinprodukt der Klasse IIa gemäß der Verordnung (EU) 2017/745 erhalten hat und damit die Vermarktung in der Europäischen Union sowie auf anderen internationalen Märkten unterstützt, auf denen die CE-Kennzeichnung anerkannt wird. Dieser Erfolg ist sowohl für die Muttergesellschaft Reprotech als auch für die Reproduktionsmedizin ein wichtiger Meilenstein, da der TMRW Vault eine digitale Nachverfolgungskette, fortschrittliche Überwachung und skalierbare Kryolagerung vereint, um Kinderwunschkliniken dabei zu unterstützen, Risiken zu verringern, die Rückverfolgbarkeit von Proben zu stärken und Wachstum zu fördern. Der TMRW Vault Freezer ist ein Kryo-Gefrierschrank, der für die Lagerung von Eizellen, Embryonen und Spermien in flüssigem Stickstoff vorgesehen ist und die Identifizierung sowie Rückverfolgbarkeit von Proben unterstützt. Mit der TMRW Vault Workstation können Anwender Proben in den TMRW Vault Freezer ein- und auslagern sowie Aufträge über die Softwareoberfläche abschließen. Da Kinderwunschkliniken immer größere Mengen eingefrorener reproduktiver Gewebeproben verwalten, gewinnt der Bedarf an sichereren, skalierbareren und besser rückverfolgbaren Lagerlösungen zunehmend an Bedeutung. In der Vergangenheit haben Kliniken weitgehend manuelle Lagersysteme genutzt, die betriebliche Abläufe ineffizient machen und das Risiko menschlicher Fehler erhöhen. Der TMRW Vault wurde entwickelt, um diesen Prozess zu modernisieren, indem moderne Vor-Ort-Kryolagerinfrastruktur mit der firmeneigenen ivfOS-Softwareplattform von TMRW kombiniert wird und so eine integrierte Lösung entsteht, die digitale Probenidentifizierung, kontinuierliche Überwachung, Bestandsverwaltung in Echtzeit sowie eine sichere digitale Nachverfolgungskette bietet und dadurch die Rückverfolgbarkeit von Proben stärkt. Der TMRW Vault bietet Kinderwunschkliniken eine umfassende Vor-Ort-Lösung für digitales Probenmanagement, die Folgendes umfasst: Digitales Probenmanagement mithilfe RFID-fähiger CryoBeacons und der ivfOS-Software, die Identität und Standort der Proben digital verifiziert.

mithilfe RFID-fähiger CryoBeacons und der ivfOS-Software, die Identität und Standort der Proben digital verifiziert. Manueller Zugriff auf den technologiegestützten Vault-Tank, über den Embryologen Proben effizient lagern und entnehmen können, wobei die vollständige digitale Rückverfolgbarkeit gewahrt bleibt.

auf den technologiegestützten Vault-Tank, über den Embryologen Proben effizient lagern und entnehmen können, wobei die vollständige digitale Rückverfolgbarkeit gewahrt bleibt. Fortschrittliche Überwachung durch TMRW Overwatch, das täglich Tausende Systemprüfungen durchführt, unterstützt durch fachkundige Aufsicht.

durch TMRW Overwatch, das täglich Tausende Systemprüfungen durchführt, unterstützt durch fachkundige Aufsicht. Skalierbare Lagerkapazität , wobei ein einzelner Vault-Tank so viel fasst wie zehn herkömmliche Dewar-Gefäße und dafür nur etwa ein Drittel der Stellfläche benötigt.

, wobei ein einzelner Vault-Tank so viel fasst wie zehn herkömmliche Dewar-Gefäße und dafür nur etwa ein Drittel der Stellfläche benötigt. Nahtlose Integration in das umfassendere TMRW-Ökosystem und in externe Kryolagerungsdienste.

in das umfassendere TMRW-Ökosystem und in externe Kryolagerungsdienste. Einfache Installation, sodass Kliniken das System schnell und mit minimalen Beeinträchtigungen in Betrieb nehmen können. Die Ankündigung folgt auf den Unternehmenszusammenschluss von Reprotech und TMRW Life Sciences im April 2026, bei dem jahrzehntelange Erfahrung in der Kryolagerung sowie ein US-weites Netzwerk von Biorepositorien mit digitalen Technologien der nächsten Generation für das Probenmanagement zusammengeführt wurden. Zusammen mit der Übernahme von IMT Matcher durch Reprotech im Juni 2025 bietet die zusammengeschlossene Organisation Kinderwunschkliniken nun eines der umfassendsten Ökosysteme für elektronische Probenverifikation, digitale Rückverfolgbarkeit, Vor-Ort- und externe Kryolagerung, Einwilligungsmanagement sowie Lagerverwaltung und Abrechnung. Informationen zu Reprotech Reprotech ist der führende Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für den Schutz, die Verwaltung und die Langzeitlagerung reproduktiver Proben. Das zusammengeführte Portfolio von Reprotech umfasst sieben eigens konzipierte Biorepositorien, fortschrittliche Technologien für das Kryolagermanagement sowie globale digitale Lösungen für eine lückenlose Nachverfolgungskette. Mit seiner Unternehmensgruppe aus TMRW, Matcher und Cryologix arbeitet Reprotech mit Kinderwunschzentren zusammen, um Risiken zu verringern, die Rückverfolgbarkeit zu verbessern, Arbeitsabläufe zu optimieren und Proben über ihren gesamten Weg hinweg zu schützen. Auf der Grundlage jahrzehntelanger Erfahrung und angetrieben von kontinuierlicher Innovation setzen die strengen Compliance-Standards und die exzellenten betrieblichen Abläufe von Reprotech den Maßstab für den Schutz von Proben von der Klinik in die Kryolagerung und zurück und sorgen dafür, dass Kunden über sichere Möglichkeiten verfügen, das zu bewahren, was heute und in Zukunft am wichtigsten ist. www.reprotech.com Medienkontakt

Sarah Roberts

sroberts@reprotech.com Foto - https://mma.prnewswire.com/media/3004224/The_TMRW_Vault_Workstation_Reprotech.jpg

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