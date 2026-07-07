Im zweiten Quartal 2026 sind bundesweit mehr Eigentumswohnungen über Immobilienmakler angeboten worden als in den ersten drei Monaten des Jahres. Laut einer Auswertung von Sprengnetter hat sich die Quote auf 67% erhöht. Auf einem ähnlich hohen Niveau lag sie zuletzt vor zwei Jahren. Der Anteil der Immobilien, die deutschlandweit über einen Immobilienmakler bei ImmoScout24 vermarktet wurden, ist im zweiten Quartal 2026 auf 67% gestiegen. Im Vergleich zum Vorquartal und dem Vorjahresquartal hat sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact