Annaberg-Buchholz (ots) -Steigende Energiepreise und immer höhere Nebenkosten bringen viele Mieter an ihre finanzielle Belastungsgrenze. Für Vermieter entsteht dadurch ein neues Problem: Nicht die Kaltmiete entscheidet immer häufiger über die Attraktivität einer Immobilie, sondern die monatlichen Gesamtkosten. Wer hier zu teuer wird, riskiert Leerstand, häufige Mieterwechsel oder sinkende Nachfrage."Mieter kündigen selten wegen 50 Euro mehr Kaltmiete, aber oft wegen 300 Euro Nebenkosten, die sie nicht mehr bezahlen können", sagt Nick Dietrich. In diesem Beitrag erfahren Sie, warum Nebenkosten immer häufiger über Vermietungserfolg entscheiden und welche Maßnahmen Vermieter jetzt ergreifen können, um ihre Objekte zukunftssicher aufzustellen.Betriebskosten werden zum entscheidenden WettbewerbsfaktorLange Zeit standen auf dem Wohnungsmarkt vor allem Lage, Ausstattung und Kaltmiete im Mittelpunkt. Inzwischen hat sich der Blick vieler Interessenten jedoch verändert. Angesichts steigender Energiepreise und anhaltend hoher Betriebskosten rückt die finanzielle Gesamtbelastung immer stärker in den Fokus.Heizkosten, Warmwasser, Strom für Gemeinschaftsanlagen und weitere umlagefähige Kosten machen mittlerweile einen erheblichen Teil der monatlichen Wohnkosten aus. Für viele Haushalte sind sie sogar ausschlaggebender als eine moderate Anpassung der Kaltmiete.Aus Sicht von Nick Dietrich ist das kein kurzfristiger Trend, sondern eine strukturelle Veränderung des Marktes. Eigentümer, Projektentwickler und Wohnungsunternehmen seien deshalb zunehmend gefordert, nicht nur die Miethöhe, sondern die langfristige Wirtschaftlichkeit ihrer Immobilien in den Blick zu nehmen. "Die Wirtschaftlichkeit einer Immobilie wird künftig nicht mehr ausschließlich über den Kaufpreis oder die Miete definiert, sondern über dauerhaft bezahlbare Betriebskosten", so der Experte.Gebäudetechnik beeinflusst die Nebenkosten über JahrzehnteWie hoch die laufenden Betriebskosten einer Immobilie ausfallen, entscheidet sich häufig bereits in der Planungsphase. Gleichzeitig steckt auch im Gebäudebestand oftmals erhebliches Optimierungspotenzial.Mit seiner Erfahrung aus der Technischen Gebäudeausrüstung Annaberg, der Dietrich Immobiliengruppe, der nd Versorgungstechnik GmbH sowie der digitalen Plattform solvigo.io begleitet Nick Dietrich Immobilien über ihren gesamten Lebenszyklus - von der technischen Planung über die Umsetzung bis hin zur digitalen Betriebsoptimierung.Dabei zeigt sich in der Praxis immer wieder ein ähnliches Bild: Viele Gebäude verfügen bereits über moderne technische Anlagen. Ihr volles Potenzial bleibt jedoch häufig ungenutzt, weil Systeme nicht optimal geplant, falsch eingestellt oder im laufenden Betrieb nicht kontinuierlich überwacht werden. "Die größten Einsparpotenziale liegen häufig nicht in der nächsten Millioneninvestition, sondern im intelligenten Zusammenspiel der vorhandenen technischen Systeme", sagt er.Genau an diesem Punkt setzen ganzheitliche technische Konzepte an. Bereits während der Projektentwicklung lassen sich Entscheidungen treffen, die den Energieverbrauch und die Nebenkosten über Jahrzehnte beeinflussen. Im Bestand können unter anderem intelligente Heizungs- und Versorgungstechnik, ein hydraulischer Abgleich, digitale Verbrauchsanalysen, kontinuierliches Monitoring sowie eine laufende Betriebsoptimierung erhebliche Einsparungen ermöglichen - oftmals ohne sofort umfangreiche Sanierungsmaßnahmen durchführen zu müssen.Bezahlbares Wohnen stärkt die VermietbarkeitSinkende Betriebskosten entlasten nicht nur Mieter, sondern schaffen zugleich wirtschaftliche Vorteile für Eigentümer und Wohnungsunternehmen. Immobilien mit dauerhaft niedrigen Gesamtkosten sind häufig attraktiver am Markt. Sie profitieren von einer höheren Nachfrage, längeren Mietverhältnissen und geringeren Leerstandszeiten. Gleichzeitig verbessert sich die Planbarkeit der Einnahmen und die Wirtschaftlichkeit des gesamten Objekts."Wer heute ausschließlich auf die Kaltmiete schaut, greift zu kurz", erklärt Nick Dietrich. "Entscheidend ist, was den Mieter jeden Monat tatsächlich belastet. Bezahlbares Wohnen beginnt bei einer intelligent geplanten und wirtschaftlich betriebenen Gebäudetechnik."Hinzu kommt, dass steigende ESG-Anforderungen, höhere Energiekosten und verschärfte Klimaschutzziele den Druck auf Eigentümer weiter erhöhen. Technisch optimierte Gebäude erfüllen nicht nur ökologische Anforderungen besser, sondern können auch langfristig wirtschaftlicher betrieben werden. Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit schließen sich dabei nicht aus - vielmehr ergänzen sie sich.Ganzheitliche Lösungen statt EinzelmaßnahmenAus Sicht von Nick Dietrich lassen sich nachhaltige Einsparungen nur dann erzielen, wenn Planung, Gebäudetechnik und laufender Betrieb als zusammenhängendes System betrachtet werden.Mit seinen Unternehmen verbindet er technische Gebäudeausrüstung, Versorgungstechnik, Immobilienentwicklung und digitale Prozessoptimierung zu einem ganzheitlichen Ansatz. Ziel ist es, Projektentwickler, Immobiliengesellschaften, Wohnungsgenossenschaften und private Eigentümer dabei zu unterstützen, Betriebskosten dauerhaft zu senken und Immobilien wirtschaftlich sowie zukunftssicher aufzustellen.Die zentrale Erkenntnis lautet deshalb: Bezahlbarer Wohnraum entsteht nicht allein durch niedrige Kaltmieten. Entscheidend sind Gebäude, die technisch effizient geplant, intelligent betrieben und kontinuierlich optimiert werden. Denn der Wettbewerb der Zukunft wird nicht über die günstigste Kaltmiete entschieden, sondern über dauerhaft niedrige Gesamtkosten für die Menschen, die darin wohnen.Über Nick Dietrich:Nick Dietrich ist Unternehmer und Immobilienentwickler mit Schwerpunkt auf ganzheitlichen Energiekonzepten im Bestand. Seit über 15 Jahren verbindet er Immobilienentwicklung, Gebäudetechnik und Energieversorgung zu wirtschaftlichen Lösungen. Mit einem Netzwerk aus acht eigenen Unternehmen und zahlreichen Beteiligungen realisiert er Projekte von der energetischen Sanierung bis zur Quartiersentwicklung. Rund 1.000 Wohnungen hat er bereits modernisiert und revitalisiert. Mehr Informationen unter: https://solvigo.io/Pressekontakt:Nick DietrichSolvigo Energy GmbHeine Marke der TGA Annaberg GmbHE-Mail: hello@solvigo.ioWebsite: https://solvigo.io/Ruben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Technische Gebäudeausrüstung Annaberg GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182424/6309883