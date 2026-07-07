ServiceNow (NOW): Nach dem 50%-Absturz formiert sich ein neues Signal!

Warum der Software-Riese vor den Q2-Zahlen auf jede Watchlist gehört!

Rückblick

Nach dem heftigen Abverkauf im Frühjahr (der die Aktie von über 200 USD bis 81 USD drückte) flachen die gleitenden Durchschnitte nun ab. Der Kurs hat sich über den EMA 20 und EMA 50 gerettet.

ServiceNow-Aktie: Chart vom 06.07.2026, Kürzel: NOW, Kurs: 110.60 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Der jüngste Peak Ende Mai/Anfang Juni wurde stark abverkauft, aber das darauffolgende Tief Ende Juni lag bereits höher als die vorherigen Tiefs im April/Mai (Higher Low). Jetzt zieht der Kurs wieder an - ein klassisches Zeichen für nachlassenden Verkaufsdruck und Akkumulation. Über 111 USD liegt der Trigger für unser Setup mit Kursziel 135 USD. Der Stop-Loss lässt sich hervorragend knapp unter das jüngste Konsolidierungsniveau, knapp unter den EMAs platzieren.

Mögliches bärisches Szenario

Fällt die Aktie per Tagesschlusskurs unter die dynamische Unterstützungszone der EMAs 50/20, ist der kurzfristige Aufwärtstrend neutralisiert. Rutscht der Kurs unter das markante Tief vom Juni bei ca. 90 USD, bricht die Struktur der "höheren Tiefs". Damit wird der übergeordnete Abwärtstrend reaktiviert.

Meinung

Am Markt tobt derzeit eine erbitterte Debatte um Enterprise-Software-SaaS-Titel, die ServiceNow im ersten Halbjahr 2026 fast 50 % vom Allzeithoch gekostet hat. Die Bären argumentieren, dass generative KI und autonome Agenten klassische Software-Lizenzen ersetzen könnten. Die Zahlen zeigen bisher das Gegenteil. Die hauseigene generative KI-Suite läuft extrem stark. Das Management hat das Ziel für den jährlichen Vertragswert für Now Assist kürzlich von 1,0 Mrd. USD auf 1,5 Mrd. USD für das Gesamtjahr 2026 angehoben. Ein Einstieg in die Aktie drängt sich erst auf, wenn der Widerstand bei 111 USD signifikant und idealerweise unter erhöhtem Volumen nach oben durchbrochen wird. Falls die Earnings am 22. Juli enttäuschen oder der Gesamtmarkt korrigiert, droht eine Fortsetzung des primären Abwärtstrends der ersten Jahreshälfte.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 111.31 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 2.70 Mrd. USD

Meine Meinung zu ServiceNow ist neutral

Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 07.07.2026

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

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