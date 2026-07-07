Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Kai Hirschlein, Portfoliomanager bei Vontobel Fixed Income, erwartet bis Jahresende weiterhin ein positives, aber unterdurchschnittliches globales Wachstum - nicht Rezession, sondern ein Umfeld mit deutlichen regionalen Unterschieden.In den USA dürfte die Konjunktur vergleichsweise robust bleiben, gestützt durch KI-bezogene Investitionen, private Investitionstätigkeit und einen insgesamt stabilen Arbeitsmarkt. Europa erscheine dagegen anfälliger: Höhere Energiepreise würden auf eine bereits fragile Ausgangslage treffen, Kaufkraft und Stimmung belasten, und die Exportseite bleibe durch schwache globale Nachfrage sowie strukturellen Wettbewerbsdruck eingeschränkt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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