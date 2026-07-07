Ilvesheim (ots) -Viele von uns verbringen den Großteil ihres Tages in Innenräumen. Dennoch machen wir uns kaum Gedanken darüber, was an unseren Wänden und Decken verarbeitet wird. Und das, obwohl sich die verwendeten Materialien maßgeblich auf Raumklima, Wohngefühl und Wohlbefinden auswirken können. Wer renoviert, steht daher vor einer wichtigen Entscheidung: Welchem Malerbetrieb lässt sich das eigene Zuhause mit gutem Gefühl anvertrauen? Und was bedeutet die nur allzu oft verwendete Werbebezeichnung "schadstofffrei" in der Praxis überhaupt?Eigentümer, Familien und gesundheitsbewusste Menschen wünschen sich bei einer Renovierung weit mehr als ein sauberes optisches Ergebnis. Sie möchten Materialien, die möglichst wenig Schadstoffe an die Raumluft abgeben, unangenehme Gerüche vermeiden und ein angenehmes Wohnumfeld unterstützen. Gerade Familien mit Kindern achten darauf, dass keine stark riechenden, lösemittelhaltigen oder chemisch belasteten Produkte in ihren Wohnräumen zum Einsatz kommen. Genau hier beginnt oft die Unsicherheit: Der Begriff "schadstofffrei" ist für Laien nicht eindeutig, weil Produkte trotz entsprechender Angaben chemische Bestandteile enthalten können. "Abseits davon lauten die zwei zentralen Fragen aber immer: Kann ich diesem Betrieb vertrauen und kann er die Arbeiten wirklich sauber umsetzen? Wenn beides nicht stimmt, nützen auch die besten Materialien nichts", erklärt Rafet Kadrija, Geschäftsführer des Kadrija Meisterbetriebs."Natürliche und mineralische Materialien können wirklich zu einem gesünderen Wohnumfeld beitragen. Aber nur dann, wenn der Betrieb weiß, was er tut, welcher Untergrund passt und wie das Material richtig verarbeitet wird. Wer das nicht erklären kann, sollte es auch nicht anbieten", fügt er hinzu. Rafet Kadrija beschäftigt sich seit Jahren intensiv mit natürlichen Materialien, mineralischen Farben und natürlichen Pigmenten. Erste Berührungspunkte mit mineralischen Farben und Silikatfarben hatte er bereits während seiner Ausbildung. Früh fiel deshalb die Entscheidung, hochwertige und natürliche Materialien fest in die eigene Arbeit zu integrieren. Heute verbindet der Kadrija Meisterbetrieb drei Punkte, auf die es aus Sicht vieler Kunden besonders ankommt: saubere handwerkliche Ausführung, bewusste Materialauswahl und verlässlicher Kundenservice. Worauf es für Kunden dabei konkret ankommt und wie sich eine tatsächlich gute Lösung identifizieren lässt, erfahren Sie hier.Welche Materialien bei schadstoffarmen Malerarbeiten wichtig sindSchadstoffarme Malerarbeiten beginnen nicht erst beim Anstrich. Im Gegenteil: Schon bei der Auswahl von Farben, Putzen, Tapeten und Klebstoffen werden die Weichen gestellt. Der Kadrija Meisterbetrieb setzt dabei auf natürliche und mineralische Materialien, die zu einem gesünderen Wohnumfeld beitragen können.Reine Kalkmaterialien kommen infrage, wenn natürliche, mineralische und diffusionsoffene Oberflächen gewünscht sind. Diffusionsoffen bedeutet: Die Oberfläche bleibt für Feuchtigkeit durchlässig und kann so ein angenehmes Raumklima unterstützen. Kalkfarben können eine passende Wahl für Kunden sein, die natürliche Wandbeschichtungen mit möglichst geringer chemischer Belastung suchen. Silikatfarben eignen sich bei bestimmten Untergründen, wenn eine mineralische Beschichtung mit hoher Haltbarkeit gefragt ist. Naturtapeten aus Bambus, Leinen oder Papier setzen hochwertige Akzente und können besonders für Menschen interessant sein, die natürliche Materialien mit einem gesundheitsbewussten Wohnumfeld verbinden möchten.Ebenso wichtig ist die Verarbeitung: lösemittelfrei oder lösemittelarm zu arbeiten, hilft dabei, starke Gerüche und mögliche Belastungen der Raumluft zu vermeiden. "Natürliche Pigmente wirken lebendiger und erzeugen eine andere Farbtiefe als viele künstliche Farbprodukte. Das ist ein Unterschied, den man sieht und spürt", betont Rafet Kadrija.Worauf Kunden bei der Auswahl eines Malerbetriebs achten solltenWer einen Betrieb für schadstoffarme Malerarbeiten sucht, sollte sich nicht auf allgemeine Aussagen beschränken. Sinnvoll ist es, konkret nach reinen Kalkmaterialien, Kalkfarben, Silikatfarben oder Naturtapeten zu fragen. Ebenso wichtig: Der Malerbetrieb sollte nachvollziehbar erklären können, welches Material zu welchem Untergrund passt.Nicht jede Farbe, nicht jeder Putz und nicht jede Tapete funktioniert auf jeder Fläche. Untergrund, Haftung, Feuchtigkeit, Verarbeitungstechnik und Materialaufbau müssen zusammenpassen. Ein Betrieb sollte deshalb offen sagen, wo bestimmte Materialien sinnvoll sind und wo nicht. Pauschale Empfehlungen sind hingegen kein gutes Zeichen. Auch ein Siegel ersetzt keine fachliche Einschätzung, denn Kunden sollten immer wissen, was tatsächlich an Wand oder Decke kommt und ob der Betrieb die Eigenschaften des Materials richtig beurteilen kann.Natürliche Materialien bringen nur dann einen echten Nutzen, wenn sie fachgerecht verarbeitet werden. Sonst drohen Oberflächen, die weder technisch noch optisch überzeugen. "Ein geeigneter Betrieb muss erklären können, warum ein Material für ein gesundes Raumklima geeignet sein kann und welche Grenzen es bei der Verarbeitung gibt. Wer das nicht kann, sollte es auch nicht versprechen", so Rafet Kadrija.Wenn Gestaltung, Raumwirkung und Material zusammenkommenViele Auftraggeber wünschen sich heute keine Standardrenovierung mit schlichten weißen Wänden. Gefragt sind Lösungen, die Qualität, Gesundheit und Gestaltung verbinden. Der Kadrija Meisterbetrieb betrachtet schadstoffarme Malerarbeiten deshalb nicht nur als Frage der Gesundheit, sondern auch als Frage von Optik, Haptik, Geruch und Wohlgefühl.Je nach Projekt werden Wand- und Deckenarbeiten mit Tapeten, Strukturflächen und gestalterischen Akzenten kombiniert, wenn so ein stimmiges Gesamtbild entsteht. Kunden erhalten also keine Lösung nach Schema F, sondern eine Beratung zu Material, Optik, Untergrund und Umsetzung. Im Erstkontakt prüft der Kadrija Meisterbetrieb zudem, ob der gewünschte Ansatz technisch umsetzbar ist und ob er zum verfügbaren Budget passt. Auch die Frage, welche Investition für die gewünschte Ausführung realistisch ist, wird offen besprochen.Materialien vor der Entscheidung selbst erlebenEin wichtiger Vorteil beim Kadrija Meisterbetrieb ist außerdem die Möglichkeit, Materialien und Raumwirkungen vor Ort kennenzulernen. Interessenten können Oberflächen anschauen, anfassen und vergleichen. Auch Gerüche und die Wirkung im Raum lassen sich direkt wahrnehmen. So wird deutlicher, worin sich klassische Produkte von hochwertigen Naturmaterialien unterscheiden.Je nach Projekt findet dazu ein Termin vor Ort statt oder Kunden werden in die eigenen Räumlichkeiten eingeladen, um Materialien und Gestaltungsmöglichkeiten zu besprechen. "Kunden sollen Materialien, Oberflächen und das Raumgefühl nicht nur erklärt bekommen. Sie sollen es selbst prüfen können. Transparenz ist für uns kein Versprechen, sondern ein Teil unserer Arbeit", erklärt Rafet Kadrija.Warum Zuverlässigkeit bei Renovierungen so wichtig istRenovierungsarbeiten greifen direkt in den privaten Alltag ein. Genau deshalb spielt Verlässlichkeit eine zentrale Rolle. Kunden vertrauen einem Meisterbetrieb nicht nur ihre Wände und Decken an, sondern auch ihre Räume, ihre Schlüssel und oft sehr persönliche Wohnbereiche.Für Rafet Kadrija ist Vertrauen daher genauso wichtig wie handwerkliches Können. Hochwertige Tapeten, mineralische Putze und Naturmaterialien verlangen eine saubere und sorgfältige Verarbeitung. Mitarbeiter werden deshalb angehalten, gepflegt, pünktlich und umsichtig zu arbeiten. Baustellen sollen so behandelt werden, als würde im eigenen Zuhause gearbeitet.Der Service des Kadrija Meisterbetriebs umfasst Erreichbarkeit, schnelle Rückmeldung, saubere Arbeit und verlässliche Ausführung. Kunden haben einen direkten Ansprechpartner, wenn Fragen, Wünsche oder Probleme auftreten. Das Ziel ist ein Ergebnis, das über einen neuen Anstrich hinausgeht und sich in Raumgefühl, Wohnqualität und Gesundheitsempfinden bemerkbar macht. "Wir lassen ein Projekt erst dann abschließen, wenn die Arbeit wirklich in Ordnung ist. Das ist keine Floskel, sondern der Anspruch, mit dem ich jeden Auftrag begleite", sagt Rafet Kadrija.Sie suchen nach einem Fachbetrieb, der nicht nur auf moderne Techniken und Materialien setzt, sondern auch großen Wert auf eine saubere und zuverlässige Ausführung legt? Dann melden Sie sich jetzt bei Rafet Kadrija vom Kadrija Meisterbetrieb (https://kadrija.de/) und lassen Sie sich unverbindlich beraten!Pressekontakt:Kadrija MeisterbetriebE-Mail: info@kadrija.deWeb: https://kadrija.deOriginal-Content von: Kadrija Meisterbetrieb, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182520/6309907