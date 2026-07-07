Mainz (ots) -
Woche 28/26
Fr., 10.7.
21.00 ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026
Bitte Korrektur der Paarung beachten:
Spanien - Belgien
Viertelfinale
. . .
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6309929
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