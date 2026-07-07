Bei der Rivian-Aktie geht es dieser Tage hoch her. Nachdem der Kurs des US-Elektroautoherstellers in den letzten fünf Tagen um gut +20% zugelegt hat, geht es am Dienstagvormittag wieder fast -10% bergab. Was steckt hinter der Achterbahnfahrt von Rivian und ist der Autobauer momentan ein spannendes Investment? Frisches Geld... Auslöser des heutigen Kurseinbruchs der Rivian-Aktie ist die Bekanntgabe einer Kapitalerhöhung. Der amerikanische Elektroautohersteller ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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