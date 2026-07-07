Der S&P 500 läuft heiß, doch die Gewinnschätzungen ziehen mit. FactSet-Daten zeigen: Analysten werden für 2026 bullisher. Reicht das für den Sprung Richtung 8.000 Punkte? Der S&P 500 verteidigt bisher erfolgreich seine in diesem Jahr erzielten Gewinne. Die Rallye steht inzwischen auf breiteren Beinen. Der Halbleitersektor gab zuletzt nach, obwohl Chipwerte in diesem Jahr viele Kursgewinne getragen hatten. Anleger nahmen ein paar Gewinne mit und schichteten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 ARIVA.de