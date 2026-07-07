Antimon-Zone wächst: Neue Bohrdaten zeigen weiteres Potenzial in Kanada

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Critical One Energy meldet neue Fortschritte auf dem Howells-Lake-Projekt. Das Unternehmen habe in weiteren Bohrlöchern hochgradiges Sb (Antimon) nachgewiesen und zugleich sichtbare Hinweise auf eine Fortsetzung der massiven Stibnit-Zone gefunden. Stibnit ist das wichtigste Erzmineral für Antimon. Besonders wichtig ist Bohrloch 7 mit 4,17 Metern und 27,35 Prozent Antimon, darunter 1,1 Meter mit 70,3 Prozent Antimon. Damit rückt die Frage stärker in den Fokus, wie weit sich diese Zone tatsächlich fortsetzt.

Critical One Energy meldet neue Fortschritte auf dem Howells-Lake-Projekt. Das Unternehmen habe in weiteren Bohrlöchern hochgradiges Sb (Antimon) nachgewiesen und zugleich sichtbare Hinweise auf eine Fortsetzung der massiven Stibnit-Zone gefunden. Stibnit ist das wichtigste Erzmineral für Antimon. Besonders wichtig ist Bohrloch 7 mit 4,17 Metern und 27,35 Prozent Antimon, darunter 1,1 Meter mit 70,3 Prozent Antimon. Damit rückt die Frage stärker in den Fokus, wie weit sich diese Zone tatsächlich fortsetzt.

Hochgradiger Treffer in Bohrloch 7

Critical One Energy berichtet, dass neue Laborergebnisse aus dem Bohrprogramm 2026 auf Howells Lake vorliegen. Im Mittelpunkt steht Bohrloch HWL-2026-007, kurz Bohrloch 7. Dort habe das Unternehmen 4,17 Meter mit 27,35 Prozent Antimon geschnitten. Innerhalb dieses Abschnitts seien 1,1 Meter mit 70,3 Prozent Antimon enthalten gewesen.



Nach Angaben des Unternehmens liege dieser Treffer unterhalb von Bohrloch 6, das bereits zuvor hochgradige Antimonwerte geliefert habe. Die neuen Ergebnisse würden daher zeigen, dass die nahezu reine Stibnit-Mineralisierung über den bisherigen Bereich hinaus verfolgt werden könne. Die gemeldeten Längen sind Bohrkernlängen. Die tatsächliche Mächtigkeit der Zone sei laut Tabelle noch nicht bestimmt worden.