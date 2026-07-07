Anzeige
Mehr »
Dienstag, 07.07.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Crypto.com-Paukenschlag!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A40XVF | ISIN: CA22674C1023 | Ticker-Symbol: 4EF
Tradegate
07.07.26 | 10:00
0,742 Euro
-0,80 % -0,006
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
CRITICAL ONE ENERGY INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
CRITICAL ONE ENERGY INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,6960,74817:04
0,6940,74816:08
axinocapital.de
07.07.2026 14:14 Uhr
214 Leser
Artikel bewerten:
(1)

Antimon-Zone wächst: Neue Bohrdaten zeigen weiteres Potenzial in Kanada

Anzeige / Werbung

Critical One Energy meldet neue Fortschritte auf dem Howells-Lake-Projekt. Das Unternehmen habe in weiteren Bohrlöchern hochgradiges Sb (Antimon) nachgewiesen und zugleich sichtbare Hinweise auf eine Fortsetzung der massiven Stibnit-Zone gefunden. Stibnit ist das wichtigste Erzmineral für Antimon. Besonders wichtig ist Bohrloch 7 mit 4,17 Metern und 27,35 Prozent Antimon, darunter 1,1 Meter mit 70,3 Prozent Antimon. Damit rückt die Frage stärker in den Fokus, wie weit sich diese Zone tatsächlich fortsetzt.

Critical One Energy meldet neue Fortschritte auf dem Howells-Lake-Projekt. Das Unternehmen habe in weiteren Bohrlöchern hochgradiges Sb (Antimon) nachgewiesen und zugleich sichtbare Hinweise auf eine Fortsetzung der massiven Stibnit-Zone gefunden. Stibnit ist das wichtigste Erzmineral für Antimon. Besonders wichtig ist Bohrloch 7 mit 4,17 Metern und 27,35 Prozent Antimon, darunter 1,1 Meter mit 70,3 Prozent Antimon. Damit rückt die Frage stärker in den Fokus, wie weit sich diese Zone tatsächlich fortsetzt.

Hochgradiger Treffer in Bohrloch 7

Critical One Energy berichtet, dass neue Laborergebnisse aus dem Bohrprogramm 2026 auf Howells Lake vorliegen. Im Mittelpunkt steht Bohrloch HWL-2026-007, kurz Bohrloch 7. Dort habe das Unternehmen 4,17 Meter mit 27,35 Prozent Antimon geschnitten. Innerhalb dieses Abschnitts seien 1,1 Meter mit 70,3 Prozent Antimon enthalten gewesen.

Nach Angaben des Unternehmens liege dieser Treffer unterhalb von Bohrloch 6, das bereits zuvor hochgradige Antimonwerte geliefert habe. Die neuen Ergebnisse würden daher zeigen, dass die nahezu reine Stibnit-Mineralisierung über den bisherigen Bereich hinaus verfolgt werden könne. Die gemeldeten Längen sind Bohrkernlängen. Die tatsächliche Mächtigkeit der Zone sei laut Tabelle noch nicht bestimmt worden.

Bohrschnitt zeigt Antimon- und Stibnit-Zonen bei Howells Lake.

Hinweise nahe der Oberfläche

Auch die Bohrlöcher 1 und 2 lieferten laut Critical One weitere Hinweise auf Antimon nahe der Oberfläche. Bohrloch HWL-2026-001 habe ab 24 Metern Tiefe 2,5 Meter mit 1,44 Prozent Antimon ergeben. Weitere Abschnitte hätten 0,66 Meter mit 0,84 Prozent sowie 2 Meter mit 0,74 Prozent Antimon gezeigt.

In Bohrloch HWL-2026-002 habe das Unternehmen ab 26,29 Metern Tiefe 1,09 Meter mit 3,10 Prozent Antimon gemeldet. Ein weiterer Abschnitt habe 1,36 Meter mit 1,66 Prozent Antimon enthalten. Diese Ergebnisse seien wichtig, weil sie nach Darstellung des Unternehmens zeigen würden, dass Antimon nicht nur tiefer im System vorkomme, sondern auch in vergleichsweise geringer Tiefe nachgewiesen sei.

Infografik vergleicht Antimongehalte mit rechnerischem Goldwert. Originalquelle: Critical One Energy Inc.

Bohrkern zeigt sichtbaren massiven Stibnit bei Howells Lake.

Stibnit-Zone könnte weiterreichen

Besondere Aufmerksamkeit richtet Critical One auf Bohrloch HWL-2026-016, kurz Bohrloch 16. Dort sei zwischen 105,4 und 159 Metern Tiefe massiver Stibnit sichtbar erkannt worden. Diese Beobachtungen seien noch nicht durch Laboranalysen bestätigt. Sichtbare Mineralisierung kann ein Hinweis sein, ersetzt aber keine Analysewerte.

Nach Angaben des Unternehmens liege diese sichtbare Stibnit-Zone rund 70 Meter von den Bohrlöchern 6 und 7 entfernt. Das Management leite daraus ab, dass sich die hochgradige Zone nach Nordosten fortsetzen könnte. Die Zone bleibe in diese Richtung offen. Eine niedriggradigere Zone mit Sb (Antimon), Au (Gold) und Zn (Zink) bleibe nach Unternehmensangaben nach Westen offen.

Geologie

Critical One beschreibt die hochgradige Antimonmineralisierung als Zone, die ein Porphyrgestein durchschneide. Porphyr ist ein erstarrtes Gestein aus aufgestiegener Gesteinsschmelze. Die Mineralisierung verlaufe nach Angaben des Unternehmens schräg in die Tiefe und falle ungefähr mit 55 Grad ein.

Eine zweite, niedriggradigere Zone liege laut Mitteilung in der Nähe von graphitischem Tuff und Porphyr. Tuff ist verfestigtes Material aus alter Vulkanasche. Diese Beschreibung soll dem Unternehmen helfen, die nächsten Bohrziele besser festzulegen. CEO (Chief Executive Officer) Duane Parnham habe erklärt, die frühen Bohrergebnisse hätten eine hochgradige und zusammenhängende Antimonmineralisierung bestätigt, die deutlich über den historischen Bereich hinausreiche.

Weitere Bohrungen vorgesehen

Das Management erklärte, weitere Bohrungen würden die mineralisierte Zone in der Tiefe erweitern und besonders prüfen, ob sich massiver Stibnit durchgehend fortsetze. Sollte sich die sichtbare Mineralisierung aus Bohrloch 16 durch Laborwerte bestätigen, würde dies die Interpretation einer nordöstlichen Erweiterung stärken. Die Zusammenarbeit mit der Eabametoong First Nation bleibt für Critical One ein wichtiger Faktor. Das Projekt liegt in deren traditionellem Gebiet, und die erste Bohrphase sei mit deren Zustimmung angelaufen. Weitere Bohrungen sollen nun zeigen, wie groß und hochwertig die Antimonzone tatsächlich ist und ob Howells Lake langfristig für westliche Lieferketten relevant werden könnte.

Impressum
Angaben gemäß § 5 TMG: Herausgeber axinocapital.de ist ein Service der AXINO Capital GmbH · Eugenie-von-Soden-Straße 24/1 73728 Esslingen am Neckar Deutschland · Geschäftsführer Wolfgang Seybold · Geschäftssitz Esslingen am Neckar · Handelsregister Handelsregisterbuch: HRB 747234 Register: Amtsgericht Stuttgart · USt-Id Nr. DE279391117 · Inhaltlicher Verantwortlicher Verantwortlichkeit im Sinne des § 55 des Rundfunkstaatsvertrages (RStV): AXINO Capital GmbH, Eugenie-von-Soden-Straße 24/1, 73728 Esslingen am Neckar, Deutschland, office@axino.com

Nutzungshinweise und Disclaimer
1. Gegenstand
Diese allgemeinen Nutzungsbedingungen regeln den rechtlichen Rahmen für die Nutzung der folgenden Webseiten der AXINO Capital GmbH und deren Unterseiten: https://www.axinocapital.de https://www.youtube.com/channel/UC17lIUp6TeXnnGy4GMdFn3g Sie gelten zwischen dem Nutzer und der AXINO Capital GmbH, Eugenie-von-Soden-Straße 24/1, 73728 Esslingen am Neckar, vertreten durch die Geschäftsführung, nachfolgend "AXINO" genannt. Durch die Freischaltung des Nutzers und/oder die Nutzung der o.g. Webseiten akzeptiert der Nutzer die vorliegenden allgemeinen Nutzungsbedingungen.
2. Leistungsbeschreibung / Disclaimer
2.1. Nachrichten und Artikel beruhen teilweise auf Meldungen großer Nachrichtenagenturen wie Reuters oder dpa. Kurs- und Preisangaben werden von Börsen und Banken zur Verfügung gestellt. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzen sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die AXINO Capital GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise. Gemäß MiFID II und §34b WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der AXINO Capital GmbH Aktien der erwähnten Unternehmen halten können oder halten und somit ein Interessenskonflikt bestehen kann. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner kann zwischen den erwähnten Unternehmen und der AXINO Capital GmbH direkt oder indirekt ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben sein kann. 2. Die in den Kommentaren zu den Artikeln veröffentlichten Informationen, Meinungen und Empfehlungen erfolgen nicht im Namen von AXINO, sondern stellen die subjektive Ansicht bzw. den Kenntnisstand des jeweiligen Verfassers dar.
3. Urheber-/Nutzungsrechte
3.1. Das Angebot ist durch urheberrechtliche Bestimmungen vor Vervielfältigung und Missbrauch geschützt. Die rechtswidrige Vervielfältigung, Verbreitung oder Veröffentlichung von Inhalten des Angebots oder deren Nachahmung über das eingeräumte Nutzungsrecht hinaus wird von AXINO durch zivil-, notfalls auch strafrechtliche Maßnahmen verfolgt.
3.2. AXINO behält sich sämtliche Rechte an den Inhalten vor. Dem Nutzer ist es nicht gestattet, die Informationen zu vervielfältigen, abzuändern, zu verbreiten, nachzudrucken, dauerhaft zu speichern, insbesondere zum Aufbau einer Datenbank zu verwenden oder an Dritte weiterzugeben.
4. Einstellung von Inhalten durch den Nutzer - Nutzungsbedingungen
4.1. Das Verfassen von Inhalten (z.B. Kommentaren) und deren öffentlicher Verbreitung ist nur unter Nennung einer gültigen E-Mail-Adresse (welche nicht veröffentlicht wird) möglich. Der Nutzer ist verpflichtet, seine Daten zu aktualisieren, sobald sich die Angaben, insbesondere die E-Mail-Adresse, ändern sollten.
4.2. Sofern der Nutzer eigene Inhalte (sog. "User Generated Content", z.B. Texte, Fotos, Videos) in die Angebote von AXINO einstellt, insbesondere in Form von Kommentaren in den Weblogs, verpflichtet sich der Nutzer zur Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen. Insbesondere ist es dem Nutzer untersagt, pornografische, gewaltverherrlichende und volksverhetzende Inhalte zu verbreiten, zu Straftaten aufzurufen und Persönlichkeitsrechte Dritter zu verletzen. Die Einstellung urheberrechtlich geschützter Werke darf nur mit der der Zustimmung des Urhebers erfolgen.
4.3. Auf Wunsch des Nutzers wird im Bereich der Leserkommentare nicht der reale Anmeldename, sondern ein frei wählbares Pseudonym angezeigt. Dem Nutzer ist es nicht gestattet, unter mehren Pseudonymen im Forum aufzutreten.
4.4. Der Nutzer hat in seinen Beiträgen einen fairen und sachlichen Ton zu wahren. Die Meinung und Äußerung der anderen Teilnehmer ist zu respektieren.
4.5. Um unnötige Ladezeiten zu vermeiden, wird der Nutzer gebeten, auf das Anhängen von Bildern zu verzichten. Leserkommentare dienen darüber hinaus dem sachlichen und verbalen Meinungsaustausch und der Diskussion unter den registrierten Nutzern.
4.6. Sämtliche Beiträge werden erst nach Prüfung durch die Redaktion freigegeben. Die Redaktion behält sich vor, Beiträge zu kürzen oder nicht zu veröffentlichen. Nutzern, die wiederholt gegen die Nutzungsbestimmungen verstoßen, kann die Registrierung entzogen werden.
4.7. Die Darstellung oder Verherrlichung von links- oder rechtsradikalem, rassistischem, anstößigem oder auch pornographischem Material, sowie jegliche Verlinkung darauf ist verboten und kann rechtliche Folgen nach sich ziehen. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
4.8. Eine Pflicht zur Überprüfung der vom Nutzer eingestellten Inhalte durch AXINO besteht nicht. AXINO behält sich aber das Recht vor, stichprobenartig eingestellte Inhalte zu überprüfen, ohne hierfür die Verantwortung für diese Inhalte zu übernehmen.
4.9. Mit der Einstellung von Inhalten räumt der Nutzer AXINO und den mit ihr verbundenen Unternehmen unentgeltlich das Recht ein, die Inhalte zeitlich unbegrenzt zu speichern, zu verbreiten, zu veröffentlichen, öffentlich zugänglich zu machen, zum Download anzubieten und in Online- und Printmedien des AXINO und verbundener Unternehmen zu nutzen. AXINO behält sich vor, Inhalte auch gekürzt zu veröffentlichen.
4.10. Der Nutzer versichert, zur Einräumung entsprechender Nutzungsrechte an den eingestellten Inhalten berechtigt zu sein und stellt AXINO und die mit ihm verbundenen Unternehmen von sämtlichen Ansprüchen Dritter, die aufgrund der vom Nutzer eingestellten Inhalte geltend gemacht werden, frei.
4.11. AXINO ist jederzeit berechtigt, vom Nutzer eingestellte Inhalte zu löschen und/oder den Zugang des Nutzers zu sperren. Ersatzansprüche des Nutzers wegen gelöschter Inhalte sind ausgeschlossen. Der Nutzer ist selbst verantwortlich für die Sicherung der eingestellten Inhalte.
5. Haftung
5.1. AXINO gewährleistet nicht, dass das Angebot jederzeit erreichbar und fehlerfrei ist. Dies gilt insbesondere dann, wenn der Zugriff auf das Angebot durch Ursachen verhindert wird, die außerhalb des Einflusses von AXINO liegen.
5.2. Die von AXINO veröffentlichten Inhalte (z.B. Artikel, Daten und Prognosen) sind mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch können weder AXINO noch die von AXINO eingesetzten Dienstleister, insbesondere die Datenlieferanten, für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität eine Gewähr übernehmen.
5.3. AXINO haftet nicht für die inhaltliche Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Daten. Ebenso wenig übernimmt AXINO Gewähr für die Brauchbarkeit der Daten für seine Nutzer. Soweit durch die Nutzung der Daten gegenüber dem Nutzer Ansprüche wegen angeblicher Rechtsverletzungen geltend gemacht werden, hat AXINO hierfür nicht einzustehen.
6. Datenschutz
Bitte beachten Sie unsere Datenschutzbestimmungen.
7. Schlussbestimmungen
7.1. AXINO ist jederzeit berechtigt, angebotene Dienste ganz oder teilweise einzustellen, zukünftig kostenpflichtig zu betreiben oder abzuändern.
7.2. AXINO behält sich vor, jederzeit ohne Vorankündigung diese Nutzungshinweise (AGB) abzuändern oder zu erweitern. Der Nutzer erklärt sich mit der Änderung einverstanden, sofern er nicht innerhalb einer Frist von 14 Tagen per E-Mail widerspricht. Die Änderungen treten erst in Kraft, wenn der Nutzer per E-Mail darauf aufmerksam gemacht wurde.
7.3. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung von UN-Kaufrecht ist ausgeschlossen.
7.4. Sollte eine dieser Bestimmungen unwirksam sein, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Unwirksame Bestimmungen werden durch solche wirksamen Regelungen ersetzt, die den angestrebten wirtschaftlichen und rechtlichen Zweck weitgehend erreichen.
7.5. Gerichtsstand ist in Esslingen am Neckar, soweit der Kunde Kaufmann i. S. des Handelsgesetzbuchs, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist. Gleiches gilt, soweit der Kunde bei Klageerhebung keinen Sitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort in der Bundesrepublik Deutschland hat.

Enthaltene Werte: XD0002747XXX,215837033,CA22674C1023

Disclaimer:
Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. (Ausführlicher Disclaimer)
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.