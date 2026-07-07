© Foto: Mc Lean - UnsplashDer Ölpreis fällt. Der Spritpreis nicht. Klingt absurd? Ist aber genau das Problem an der Zapfsäule.Der Ölpreis ist längst zurück auf Vorkriegsniveau, sogar so niedrig wie zuletzt 2022. ABER - die Spritpreise nicht. Zumal eine regelrechte Ölschwemme den Markt fluten wird. Das ist zugegeben eine kontroverse These, aber durchaus belegbar. Denn: In der Straße von Hormus befinden sich rund 11.000 Seeleute, so die IMO (internationale UNO Organisation für den Schiffverkehr). Die genaue Anzahl der Schiffe lässt sich also grob schätzen: Dass rund 1.100 Schiffen derzeit in der Meerenge gefangen sind, ist wahrscheinlich, ausgehend davon, dass im Mittel rund 10 Seeleute pro Tanker eingesetzt werden. …
Enthaltene Werte: XC0009677XXX,XD0022911XXX,XD0137824XXX,XC0007924XXXDen vollständigen Artikel lesen
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