DJ AUKTION/Bund begibt grüne Langläufer
DOW JONES--Die Deutsche Finanzagentur hat am Dienstag bei einer Auktion grüne Bundesanleihen mit Fälligkeit im Mai 2041 im Volumen von 568 Millionen Euro platziert, wie die Bundesbank mitteilte. Die entsprechende Anleihe ist erstmals seit ihrer syndizierten Erstemission am 3. März mit einer Rendite von 3,14 Prozent wieder aufgelegt worden. Nachfolgend die Einzelheiten der Auktion:
=== Emission 2,60%-ige grüne Bundesanleihe mit Fälligkeit 15. Mai 2041 Volumen 750 Mio EUR Bietungsvolumen 781 Mio EUR Zuteilungsbetrag 568 Mio EUR Marktpflegevolumen 182 Mio EUR Zeichnungsquote 1,4 Durchschnittsrend. 3,31% Durchschnittskurs 91,77 Mindestkurs 91,75 Wertstellung 9. Juli 2026 ===
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July 07, 2026 07:55 ET (11:55 GMT)
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