Zwenkau (ots) -OSM 60/875 MPPT verbindet Niederspannungs-Solareingang mit Hochvoltbatteriesystemen bis 875 V.Das Technologieunternehmen OPES Solar Mobility präsentiert den OSM 60/875 MPPT, einen galvanisch getrennten DC/DC-Wandler mit integriertem MPPT-Regler. Das Gerät schließt eine zentrale Lücke bei der Integration von fahrzeugintegrierter Photovoltaik in Nutzfahrzeuge: Es wandelt Niederspannungs-Solarleistung unter 60 V direkt in Hochvoltleistung zwischen 200 und 875 V um. Eine Einheit verarbeitet bis zu 1,5 kWp.Fahrzeugintegrierte Photovoltaik im HochvoltnetzDie Elektrifizierung des Nutzfahrzeugsektors schafft neue Anforderungen an die Bordstromerzeugung. Batterieelektrische Fahrzeuge und elektrifizierte Komponenten wie Kühlaggregate arbeiten mit Hochvoltarchitekturen, in die bisherige Niederspannungs-Solarsysteme nicht direkt einspeisen können. Der OSM 60/875 MPPT ermöglicht die direkte Einspeisung. Ein Beispiel zeigt die Logik: Elektrisch betriebene Kühlauflieger benötigen konstant Energie. Wird diese Energie aus Fahrzeugsolarmodulen gewonnen, läuft die Kühlung dann am stärksten autark, wenn die Sonne am intensivsten scheint, also genau dann, wenn der Kühlbedarf am höchsten ist. Diesel für die Nebenaggregate entfällt. Die Abhängigkeit vom Stromnetz sinkt."Solar lädt die Batterie nach, während das Fahrzeug steht oder fährt. Wie unsere Solarmodule ist auch der DC/DC Wandler von Grund auf für Fahrzeuge entwickelt, damit sie verlässlich eigene Energie erzeugen können", sagt Robert Händel, Geschäftsführer von OPES Solar Mobility.Ein DC/DC Wandler für alle FahrzeugtypenDer OSM 60/875 MPPT deckt mit 200 bis 875 V ein breites Spektrum heutiger Hochvoltarchitekturen in Bussen, Lkw und Aufliegern ab. Damit entfällt der Bedarf nach fahrzeugspezifischen Sonderlösungen.Ein dynamischer P&O-MPPT-Algorithmus sorgt für stabile Energieübertragung auch bei schnell wechselnder Einstrahlung, wie sie im Fahrbetrieb typisch ist. Da sich das Gerät direkt über den PV-Eingang versorgt, bleibt es ohne Solarenergie inaktiv und verhindert so eine ungewollte Entladung der Batterie. Das Gehäuse ist IP67-geschützt, passiv gekühlt und für den Einbau in beengte Räume wie Fahrgestellrahmen oder Kühlaggregate ausgelegt. Die Kommunikation erfolgt über CAN J1939. OEM-seitig konfigurierbare Parameter ermöglichen die Systemintegration ohne zusätzliche Schnittstellenhardware.Weniger Komponenten, niedrigere SystemkostenKonventionelle Systeme zur HV-Integration von Solarstrom erfordern mehrere Umwandlungskomponenten und zusätzliche Niederspannungsbatteriesysteme. Der OSM 60/875 MPPT vereinfacht diese Architektur durch eine direkte PV-zu-HV-Konversion. Das reduziert Verkabelungsaufwand, Installationszeit und die Zahl möglicher Fehlerquellen."Passive Kühlung, keine beweglichen Teile, keine Wartungsintervalle. Wir benötigen neue Lösungen, um den Transportverkehr grüner aber auch effizienter zu machen. Solareinspeisung spart nicht nur CO2, sondern auch Kosten", sagt Robert Händel.Je nach Solarfläche und Anwendungsfall können Nutzfahrzeuge durch den Einsatz von Fahrzeugsolarsystemen jährliche Energieeinsparungen von bis zu rund 6.500 Euro erzielen. Die Amortisationszeit des gesamten Systems mit Solarmodulen liegt bei zwei bis vier Jahren.Über OPES Solar MobilityOPES Solar Mobility ist ein führender Hersteller von Solarlösungen für Fahrzeuge. Unsere O.Motion-Solarmodule sind speziell für die Anforderungen des Fahrzeugsektors entwickelt. Mit unserem Engineering-Team unterstützen wir bei der Integration von Photovoltaik in Fahrzeuge und bieten systemoptimierte Lösungen für die Leistungselektronik an - von Niederspannung bis Hochvolt. Von unserem Werk in Zwenkau aus beliefern wir Fahrzeughersteller und Zulieferer der Fahrzeugindustrie und ermöglichen sowohl die Integration von Solartechnik ab Werk als auch über Nachrüstungen.Pressekontakt:Frank OrlicekMarketing Director+49 34203 444-071frank.orlicek@opes-mobility.comwww.opes-mobility.comOPES Solar Mobility GmbH, Pereser Höhe 1, 04442 ZwenkauOriginal-Content von: OPES Solar Mobility GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179450/6309989