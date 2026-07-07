Mit Whatsapp-Benutzernamen will Meta User:innen mehr Anonymität geben. Jetzt gibt es Bedenken, dass sie es Cyberkriminellen leichter machen, Messenger-Nutzer:innen in die Falle zu locken. Welche Risiken es gibt. Meta bereitet derzeit den Start einer neuen Whatsapp-Funktion vor. Im Laufe des Jahres sollen sich Messenger-Nutzer:innen nicht mehr mit ihrer Telefonnummer, sondern mit einem Benutzernamen miteinander verbinden können. Vor der großen Umstellung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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