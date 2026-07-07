Wien (www.fondscheck.de) - Oddo BHF Asset Management hat einen Rentenfonds aufgelegt, der breit gestreut in Unternehmensanleihen aus dem Hochzinssegment investiert, so die Experten von "FONDS professionell".Der Oddo BHF Laufzeitfonds 2032 solle in rund sechseinhalb Jahren plangemäß aufgelöst werden. Ins Portfolio sollten High-Yield-Papiere mit einem Rating zwischen "BB+" und "CCC" und einer Laufzeit bis maximal 1. Oktober 2033, teile der Anbieter mit. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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