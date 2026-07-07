© Foto: Dall-EDie Bitcoin-Reserve der USA kommt wegen rechtlicher Unsicherheiten nur schleppend voran, während der Staat mehr als 328.000 BTC aus Beschlagnahmungen besitzt.Die Pläne von US-Präsident Donald Trump zum Aufbau einer strategischen Bitcoin-Reserve kommen nur schleppend voran. Nach Informationen von Bloomberg diskutieren mehrere US-Behörden weiterhin darüber, welche Institution künftig die geplante strategische Bitcoin-Reserve der Vereinigten Staaten verwalten soll. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob das US-Finanzministerium überhaupt über die notwendige gesetzliche Grundlage verfügt, Bitcoin dauerhaft als staatliche Reserve zu halten. Alternativ wird auch das Handelsministerium als mögliche …Den vollständigen Artikel lesen
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