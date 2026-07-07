DJ AUKTION/Bund begibt grüne Bundesobligation
DOW JONES--Die Finanzagentur hat am Dienstag neben einer grünen Bundesanleihe auch eine grüne Bundesobligation aufgestockt. Bei der Auktion der Bundesobligation mit Fälligkeit im Oktober 2027 wurden Papiere im Volumen von knapp 749 Millionen Euro platziert, wie die Finanzagentur mitteilte. Nachfolgend die Einzelheiten der Transaktion:
=== Emission 1,30%-ige grüne Bundesobligation mit Fälligkeit 15. Oktober 2027 Volumen 750 Mio EUR Bietungsvolumen 1,186 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 748,56 Mio EUR Marktpflegevolumen 1,44 Mio EUR Zeichnungsquote 1,6 Durchschnittsrend. 2,49% ===
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July 07, 2026 08:22 ET (12:22 GMT)
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