Emittent / Herausgeber: Bit Capital GmbH
/ Schlagwort(e): Personalie/Fonds
P R E S S E I N F O R M A T I O N
BIT Capital baut Wholesale-Vertrieb weiter aus
"Mit Marcus Dölling stärken wir unsere Vertriebsplattform an einer zentralen Stelle unserer Wachstumsstrategie", sagt Peter Wibbe, Managing Director von BIT Capital. "Wir wollen unsere Produktkompetenz, unsere Investmentexpertise und unsere Partnerbetreuung noch enger zusammenbringen. Gerade im Wholesale-Geschäft entscheidet eine klare Marktbearbeitung darüber, ob Investmentlösungen wirklich bei den richtigen Kundengruppen ankommen. Marcus Dölling bringt dafür neben seiner langjährigen Vertriebserfahrung und einem starken Netzwerk auch eine tiefgehende strategische Expertise mit, um unsere Marktpräsenz nachhaltig auszubauen, gepaart mit einem tiefen Verständnis für die Bedürfnisse unserer Vertriebspartner."
Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group.