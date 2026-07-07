Berlin (ots) -Einfach. Sicher. LäuftFRITZ! wird 40 Jahre alt. Vier Jahrzehnte, in denen das Berliner Unternehmen das digitale Zuhause in Deutschland und Europa geprägt hat. Als Marktführer, als Innovationstreiber und als verlässlicher Partner vom Wohnzimmer bis ins Büro. Die FRITZ!-Produkte sind heute weltweit über 50 Millionen Mal im Einsatz. Was 1986 mit dem Anspruch begann, komplizierte Netzwerktechnik einfach zu machen, ist heute ein europäisches Qualitätsversprechen: einfach, sicher und zuverlässig, regelmäßige kostenlose Updates und das seit vier Jahrzehnten ohne Kompromiss. Developed in Berlin. Made in Europe. FRITZ! ist der Anbieter für das digitale Zuhause und die Stimme für digitale Souveränität. Dazu gehören nicht nur der Schutz der Nutzerinnen und Nutzer im Heimnetz, sondern ebenso das Engagement für offene Standards und verlässliche Rahmenbedingungen auf europäischer Ebene.Vier Jahrzehnte Innovationskraft mit eigener EntwicklungDie Geschichte von FRITZ! begann 1986 in Berlin. 1995 brachte das Unternehmen mit der FRITZ!Card ein Produkt auf den Markt, das den Zugang zu digitaler Kommunikation im Heim- und Arbeitsumfeld drastisch vereinfachte. Mit der FRITZ!Box folgte 2004 eine beispiellose Erfolgsgeschichte: ein Gerät, das Modem, WLAN-Router, Telefonanlage und mittlerweile Smart-Home-Hub in einem Produkt bündelte und damit das Heimnetz nachhaltig prägte. In den folgenden Jahren baute FRITZ! das Produktportfolio für das vernetze Zuhause weiter aus: FRITZ!Repeater und Mesh-Lösungen für stabiles WLAN im ganzen Zuhause, FRITZ!Smart-Home-Produkte für Smart Home-Anwendungen sowie FRITZ!Box-Modelle für Glasfaseranschlüsse zogen in die Haushalte ein. Die hauseigene Entwicklung und der Support in Berlin sind ein entscheidender Erfolgsfaktor von FRITZ! und sorgen für eine hohe Kundenbindung.Zur vollständigen Pressemeldung (https://about.fritz.com/pi-40-jahre-fritz)Pressekontakt:Doris HaarFRITZ! KommunikationTelefon 030 39976-242presse@fritz.comBluesky @fritz.comOriginal-Content von: FRITZ! GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/14784/6310035