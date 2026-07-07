DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 8. Juli (vorläufige Fassung)

=== *** 04:00 NZ/Reserve Bank of New Zealand, Ergebnisse des geldpolitischen Rats Cash Rate PROGNOSE: k.A. zuvor: 2,25% 11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit August 2036 im Volumen von 6 Mrd EUR *** 15:00 US/IWF, Update zum World Economic Outlook 15:00 EU/EZB, APP/PEPP-Monatsbericht 16:00 US/Großhandelsumsatz Mai PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,6% gg Vm *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung und Wirtschaftsausblick *** - IT/Unicredit SpA, Bekanntabe der Ergebnisse der weiteren Annahmefrist für Commerzbank-Angebot ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

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July 07, 2026 08:43 ET (12:43 GMT)

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