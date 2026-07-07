Bekanntmachung
Regulierter Markt - ETF & ETP
21Shares AG,
Zürich, Schweiz
Wertpapierart: ETN
ISIN: CH1456607XXX
bisherige Wertpapierbezeichnung: 21shares Hedera ETP
künftige Wertpapierbezeichnung: 21shares Hedera Staking ETP
Änderung ab 08. Juli 2026
Frankfurt am Main, den 07. Juli 2026
Frankfurter Wertpapierbörse
Geschäftsführung
Regulierter Markt - ETF & ETP
21Shares AG,
Zürich, Schweiz
Wertpapierart: ETN
ISIN: CH1456607XXX
bisherige Wertpapierbezeichnung: 21shares Hedera ETP
künftige Wertpapierbezeichnung: 21shares Hedera Staking ETP
Änderung ab 08. Juli 2026
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