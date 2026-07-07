SHANGHAI (ots) -China wird in diesem Jahr voraussichtlich mehr als 100.000 humanoide Roboter produzieren, erklärte Gan Xiaobin, stellvertretender Direktor der Abteilung für Wissenschaft und Technologie im Ministerium für Industrie und Informationstechnologie (MIIT), am Dienstag.Gan äußerte sich entsprechend auf einer Pressekonferenz zur Weltkonferenz für Künstliche Intelligenz 2026 (WAIC) und wies darauf hin, dass Chinas fortschreitende KI-Anwendungen und das sich entwickelnde KI-Ökosystem die boomende Roboterindustrie beflügeln und Impulse für die qualitativ hochwertige Entwicklung des Landes setzen würden.Die Verbreitungsrate von KI-Anwendungen unter den chinesischen Industrieunternehmen ab einer bestimmten Größe habe 30 Prozent überschritten, während der Nationale Investitionsfonds für die KI-Industrie seine Aktivitäten verstärke, um mehr gesellschaftliches Kapital in den Sektor zu leiten, sagte Gan.Viele der Innovationen werden während der WAIC 2026 zu sehen sein, die vom 17. bis 20. Juli in Shanghai stattfinden wird.Unter dem Motto "KI-Partnerschaft für eine bessere Zukunft" wird die Konferenz sechs große Bereiche umfassen, die von Foren über Ausstellungen bis hin zu Innovationsinkubatoren und Talentaustausch reichen. Mehr als 1.100 Aussteller haben sich für die Veranstaltung angemeldet. Voraussichtlich werden während der Konferenz über 3.000 Exponate zu sehen sein, darunter mehr als 300 Produkte, die ihre Weltpremiere feiern werden.Pressekontakt:Deutsch-Chinesischer PresseclubE-Mail: info@dcp.berlinTel.: +49 (0)2228 931-0Original-Content von: Xinhua-News, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/5703/6310050