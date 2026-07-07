Ein Urlaubsdomizil an der Nordsee oder ein Ferienhaus in den Bergen? Das Immobilienportal immowelt hat die Angebotspreise von Häusern in 68 Ferienorten hierzulande ausgewertet. Eine Rangliste zeigt, welche Standorte die höchsten Quadratmeterpreise aufweisen. Beim Erwerb einer Ferienimmobilie in Deutschland ist insbesondere die Lage ausschlaggebend für den Preis. Das Immobilienportal immowelt hat die durchschnittlichen Angebotspreise von Häusern in 68 Ferienorten hierzulande beleuchtet. Wie das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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