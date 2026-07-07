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Der Ethereum Kurs hat soeben ein historisches Negativsignal geliefert, das es in der Geschichte des Netzwerks noch nie gab. ETH notiert am 6. Juli 2026 bei rund 1.747 Dollar und liegt damit mehr als 64 Prozent unter dem Allzeithoch von 4.953 Dollar aus dem August 2025. Zum ersten Mal seit Beginn der Datenerfassung im Jahr 2016 hat Ethereum drei aufeinanderfolgende Quartale im Minus geschlossen.

Gleichzeitig zeigen On-Chain-Daten ein überraschendes Gegengewicht, denn Großanleger ziehen in diesen Wochen mehr ETH von Börsen ab als seit März 2023. Am 4. Juli stellte Vitalik Buterin die aktualisierte Roadmap mit dem Namen Lean Ethereum vor, die den größten Umbau seit dem Merge beschreibt. Technische Indikatoren liefern dabei gemischte Signale, und die kurzfristige Richtung bleibt offen.

Dieser Artikel analysiert die frischen Daten hinter dem Ethereum Kurs und ordnet ein, was im Juli 2026 für Anleger wichtig wird. Er zeigt auch, welches Projekt abseits der großen Coins mit echten Tools und einem Presale-Einstieg Aufmerksamkeit auf sich zieht. Die Frage, ob dieser Zyklus noch überdimensionale Renditen bereit hält, treibt derzeit den gesamten Markt um.

Ethereum Kurs Juli 2026: Historische Verlustserie trifft auf Whale-Akkumulation

Der Ethereum Kurs schloss das vierte Quartal 2025 mit einem Minus von 28 Prozent, wie CoinGlass-Daten bestätigen. Im ersten Quartal 2026 folgte ein Verlust von 29 Prozent, und das zweite Quartal endete mit einem weiteren Rückgang von rund 25 Prozent. Analyst Ted Pillows wies auf der Plattform X darauf hin, dass ETH damit erstmals drei aufeinanderfolgende rote Quartale in seiner Geschichte verzeichnet hat.

Aktive Adressen fielen laut BeInCrypto von rund 795.000 im Februar auf etwa 420.000 im Juni, ein Rückgang von 46 Prozent. Technische Daten von CoinCodex zeigen den RSI bei 57 im neutralen Bereich, und der Pivot-Punkt liegt bei 1.777 Dollar mit Unterstützung bei 1.706 Dollar und Widerstand bei 1.805 Dollar.

Am 4. Juli veröffentlichte Ethereum-Mitgründer Vitalik Buterin die aktualisierte Roadmap Lean Ethereum. Er bezeichnete den Plan als dritte große Iteration des Netzwerks nach dem Merge von 2022. Der Umbau soll sich über drei bis vier Jahre erstrecken und fast jede Hauptkomponente des Protokolls ersetzen. Quantensicherheit und Datenschutz stiegen in der Prioritätenliste deutlich nach oben. Am 1. Juli startete Ethereum Institutional für institutionelle Anleger.

Trotz der schwachen Kursentwicklung kaufen institutionelle Anleger und Wale weiterhin große Mengen ETH. An einem einzelnen Tag Anfang Juli wurden über 166.000 ETH von Binance abgezogen, der höchste Tageswert seit März 2023. CoinCodex prognostiziert einen Ethereum Kurs von 2.047 Dollar zum Jahresende 2026. Standard Chartered sieht langfristig sogar Kurse von bis zu 40.000 Dollar in der kommenden Dekade. Wer bei einem Token mit 233 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung einsteigt, fragt sich, ob noch eine Position den Einstieg großer Projekte aus den Anfangstagen wiederholen kann.

Pepeto bringt echte Handelstools und Meme-Energie in eine einzige Presale-Position

Der Ethereum Kurs bietet trotz der Whale-Akkumulation nur einstellige Wochengewinne, was das Interesse an Projekten in der Frühphase verstärkt. In genau dieses Umfeld trifft Pepeto mit einer Kombination aus echten Tools und einem Presale-Einstieg, den gelistete Coins nicht mehr bieten.

Erfahrene Anleger positionieren sich in Pepeto, während der breite Kryptomarkt uneinheitliche Signale sendet. Die Presale-Finanzierung hat bereits die Marke von 10 Millionen Dollar überschritten, bei einem aktuellen PEPETO-Preis von 0,0000001871 Dollar. Derselbe Pepe-Mitgründer, dessen Token ohne Produkte auf 11 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung wuchs, hat Pepeto entwickelt.

Pepeto ist ein nutzungsbasierter Meme-Coin, der Haltern Zugang zu PepetoSwap gibt, einer gebührenfreien dezentralen Börse, zusammen mit einer Cross-Chain-Bridge für verschiedene Netzwerke. Die Verbindung von Börsenfunktionen mit Meme-Branding hat Käufer angezogen, die während einer Korrektur normalerweise abseits geblieben wären.

Selbst wenn Ethereum auf einem Niveau handelt, das viele als vergünstigt betrachten, bietet Pepeto eine Einstiegsstufe, die große Coins seit Jahren nicht mehr geliefert haben. Die Tools sorgen dafür, dass der Wert nach dem Launch nicht allein vom Hype abhängt.

Das Projekt trägt ein SolidProof-Audit und basiert auf 420 Billionen Token. SolidProof hat den gesamten Code geprüft und verifiziert, bevor der Presale geöffnet wurde, was Teilnehmern ein geprüftes Sicherheitsfundament bietet. Der Einstieg liegt weit unter dem Niveau gelisteter Meme-Coins. Die bevorstehende Binance-Notierung könnte den Preis auf ein neues Niveau bringen, das der breite Markt erst dann sieht. Die offizielle Pepeto-Website zeigt ein Fülltempo, das auf Vertrauen in eine höhere Bewertung nach der Notierung hindeutet.

Fazit

Der Ethereum Kurs kämpft um die Marke von 1.800 Dollar, während der Lean-Ethereum-Umbau das langfristige Potenzial stärkt, doch kurzfristig bleibt die Richtung offen. Wer bei gelisteten Coins auf überdimensionale Gewinne gewartet hat, musste in diesem Zyklus Verluste hinnehmen. Der Pepeto-Presale füllt sich auf der offiziellen Pepeto-Website, während der Markt noch debattiert. Wer jetzt einsteigt, sichert sich einen Preis, der nach der erwarteten Binance-Notierung nicht mehr existiert. Dieser Presale bietet die Frühposition, die vergleichbare Projekte vor ihren Notierungen ausgezeichnet hat. Das Fenster könnte die Gelegenheit dieses Zyklus sein.

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Häufig gestellte Fragen

Was sagt der Ethereum Kurs im Juli 2026?

ETH notiert bei rund 1.747 Dollar nach drei roten Quartalen in Folge, erstmals in der Geschichte des Netzwerks. CoinCodex prognostiziert 2.047 Dollar zum Jahresende, mit Widerständen bei 1.805 und 1.854 Dollar und einem RSI von 57 in neutraler Lage.

Was macht Pepeto als Presale-Projekt besonders?

Pepeto bietet PepetoSwap, eine gebührenfreie dezentrale Börse, und eine Cross-Chain-Bridge, gestützt durch ein vollständiges SolidProof-Audit und eine erwartete Binance-Notierung. Aktuelle Presale-Informationen finden Anleger auf der offiziellen Pepeto-Website.