Die Gabler Group AG hat einen weiteren bedeutenden Auftrag im Geschäftsbereich Submarine Systems erhalten. Das Projekt besitzt ein Volumen von rund 11 Millionen Euro und bestätigt erneut die starke Marktposition des Unternehmens im Bereich missionskritischer Unterwassertechnologien. Besonders interessant für Investoren ist dabei weniger die reine Auftragssumme als vielmehr die außergewöhnlich lange Projektlaufzeit. Erste Anzahlungen sollen ab dem Jahr 2028 fließen, während sich die Umsatzrealisierung nach aktuellem Stand über einen Zeitraum von 2029 bis 2039 erstrecken wird. Damit sichert sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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