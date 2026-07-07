Die Technologie-Aktien haben sich zum Start in die neue Handelswoche eindrucksvoll zurückgemeldet. Wer Trendstärke früh erkennt, kann deutlich gezielter und länger von Trendphasen profitieren. Der ehemalige Broker und Stock-Picking-Experte Tim Temp zeigt, wie man die Gewinner des nächsten Schubs früh erkennt und maximal von Kursbewegungen profitieren kann.Nach einer volatilen Vorwoche, in der die Aktienmärkte trotz eines neuen Allzeithochs im DAX uneinheitlich schlossen, zeigten sich die Technologie-Aktien ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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