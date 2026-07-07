Anzeige/Werbung - Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von U.S. GoldMining Inc. und Fortuna Mining Corp., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 06.07.2026, 15:15 Uhr Zürich/Berlin Heute wirken geopolitische Risiken, makroökonomische Faktoren und Zinserwartungen auf das Edelmetall ein. Der Januar war in Sachen Saisonalität immer über die Jahre der beste Monat ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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