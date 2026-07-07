Frankfurt (www.fondscheck.de) - Diese Anlagethemen erweitern das Angebot: Aktien aus Europa, USA und weltweit, Dividendenstrategien, ESG-Filter, KI-gestützte Active ETFs, US-Aktien mit Buffer, so die Deutsche Börse AG.Der WisdomTree Global High Dividend UCITS ETF (ISIN: IE000Q0CAXXX, ausschüttend) investiere in dividendenstarke Unternehmen aus den globalen Industrieländern. Die Unternehmen würden auf Basis von Qualitäts- und Risikomerkmalen ausgewählt und fundamental anhand der gezahlten Dividenden gewichtet. Emittenten, die die ESG-Kriterien nicht erfüllten, würden ausgeschlossen. Zusätzlich sei eine thesaurierende Variante (ISIN: IE000CO65XXX) erhältlich. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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