Zuletzt profitierte die DHL-Aktie von verschiedenen Impulsgebern. So halfen die guten Zahlen des US-Logistikers FedEx, ebenso die Tatsache, dass wieder immer mehr Schiffe die Straße von Hormus durchqueren können. Zudem bleibt die Stimmung an den Weltbörsen gut. Heute liefert der Konzern selbst den Impuls - und erhöht die Gewinnprognose.Die DHL Group ist einer der weltweit führenden Logistikdienstleister. Das Unternehmen ist unter anderem in den Bereichen Expressversand, Paketdienst, Spedition und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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