In den letzten Wochen standen bei Bitcoin und Altcoins vor allem die roten Vorzeichen im Fokus. Mit der vergangenen Woche und einem Plus von knapp sieben Prozent bei Bitcoin könnte sich das Blatt nun aber gedreht haben. Dabei geht es auch um die Frage, wie und wann Kapital aus dem KI-Sektor nun in Bitcoin und Altcoins rotieren könnte, welche Marken bei Ethereum und XRP wichtig werden und warum der DXY weiter genau beobachtet werden muss. Außerdem sprechen wir über die geplante Abschaffung der steuerfreien ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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