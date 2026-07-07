© Foto: adobe.stock.comDie meisten Anleger legen ihren Fokus im Metallbereich auf Gold, Silber oder Kupfer. Dabei bieten sich abseits dieser ausgetretenen Pfade interessante Chancen. So explodierte der Zinkpreis in den letzten Monaten. Zink - Nicht nur Kupfer hat zentrale Bedeutung als Industriemetall Zink steht im Schatten von Gold, Silber oder aber Kupfer. Dabei handelt es sich um ein sehr bedeutendes Industriemetall. Zink findet hauptsächlich im Korrosionsschutz von Stahl Anwendung. Somit bestimmen Sektoren wie die Bauindustrie oder der Automobilbau maßgeblich die Zinknachfrage. Die beiden genannten Sektoren schwächeln zwar, doch sie sind bei Weitem nicht die einzigen Abnehmer von verzinktem Stahl. Der Ausbau …
Enthaltene Werte: CA8787422044,EU0009652XXX,XD0002747XXX,XD0002746XXX,JE00B4T3BW64,XD0009982XXX,215837033,XC0005705XXX,XC0009656XXX,US03485P4090Den vollständigen Artikel lesen
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