Die vollständig rekrutierte Phase-1b-Kohorte mit 123 Patienten zeigte eine mediane Gesamtüberlebenszeit von 21,2 Monaten, eine Dreijahres-Gesamtüberlebensrate von 33 sowie ein Plateau der Überlebenskurve nach zwei Jahren

Die vorgestellten Daten stammen aus einer stark vorbehandelten Population, bei der nur selten über ein dauerhaftes Langzeitüberleben berichtet wird

17 der Patienten waren bei der letzten Nachuntersuchung am Leben und erhielten keine systemische Krebstherapie mehr

Die erweiterte Sicherheitsnachbeobachtung zeigte keine neuen Sicherheitssignale, keine behandlungsbedingten Todesfälle und eine Heilungsrate von 98 bei immunvermittelter Diarrhoe/Kolitis

Agenus Inc. (Nasdaq: AGEN), ein Marktführer im Bereich der immunonkologischen Innovation, präsentierte heute wegweisende Daten aus der dreijährigen Phase-1b-Studie zur vollständig rekrutierten C-800-01-Kohorte, in der Botensilimab (BOT), ein Fc-verstärkter multifunktionalen Anti-CTLA-4-Antikörper, in Kombination mit Balstilimab (BAL), ein Anti-PD-1-Antikörper, bei Patienten mit refraktärem mikrosatellitenstabilem (MSS) metastasiertem Kolorektalkarzinom (mCRC) ohne aktive Lebermetastasen untersucht wurde. Die Daten wurden am 2. Juli im Rahmen des European Society for Medical Oncology Gastrointestinal Cancers (ESMO GI) Congress 2026 in München, Deutschland, vorgestellt.

BOT+BAL zeigte ein klinisch signifikantes langfristiges Überleben bei einer stark vorbehandelten Patientengruppe, bei der herkömmliche Immun-Checkpoint-Inhibitoren in der Vergangenheit nur einen begrenzten Nutzen gezeigt hatten und für die es nach Fortschreiten der Erkrankung unter Standardtherapien nur wenige dauerhafte Behandlungsoptionen gab. Im Rahmen der verlängerten Nachbeobachtungszeit betrug das mediane Gesamtüberleben 21,2 Monate und die Dreijahres-Gesamtüberlebensrate 33 %, wobei die Kaplan-Meier-Kurve ab zwei Jahren ein Plateau aufwies.

Verfügbare Standards für die spätere Behandlungsphase bei refraktärem MSS-mCRC ohne aktive Lebermetastasen haben in einschlägigen Analysen in der Vergangenheit eine mediane Gesamtüberlebenszeit von etwa 10-14 Monaten gezeigt. Dies lässt auf eine Behandlungssituation schließen, in der in der Vergangenheit nur wenige Patienten zu späteren Meilensteinzeitpunkten noch am Leben waren und in der sich zulassungsrelevante Studien im Allgemeinen eher auf die mediane Überlebenszeit als auf aussagekräftige 36-Monats-Ergebnisse zur Gesamtüberlebenszeit konzentriert haben.i In diesem Kontext bestätigen das Überlebensprofil, das Plateau der Kurve nach über zwei Jahren sowie die Anzahl der Patienten, die noch am Leben sind und keine systemische Krebstherapie mehr erhalten, den anhaltenden Nutzen, der bei der BOT+BAL-Behandlung in dieser vollständig rekrutierten Phase-1b-Kohorte mit 123 Patienten beobachtet wurde.

Die Daten bauen auf den Ergebnissen zur zweijährigen Gesamtüberlebensrate auf, die Dr. Benjamin L. Schlechter vom Dana-Farber Cancer Institute auf der ESMO GI 2025 präsentiert hat, und berücksichtigen ein weiteres Jahr der Nachbeobachtung derselben Kohorte. Durch die längere Nachbeobachtungszeit umfasst der Datensatz nun 26 bestätigte Ansprechfälle; die mediane Ansprechdauer wurde nicht erreicht; und 21 Patienten (oder 17 %) waren bei der letzten Nachuntersuchung am Leben und erhielten keine systemische Krebstherapie mehr, darunter 13 Patientinnen, die auf die Therapie angesprochen hatten.

"Diese Daten aus einem Zeitraum von drei Jahren sind wichtig, da sie ein Nutzenmuster aufzeigen, das bei refraktärem MSS-Kolorektalkarzinom normalerweise nicht zu erwarten ist", so Benjamin L. Schlechter, M.D., vom Dana-Farber Cancer Institute und Hauptautor der Studie. "Es handelt sich hierbei um Patienten, die zuvor bereits mehrere Therapielinien erhalten hatten und für die nur noch wenige Optionen zur Verfügung standen. Der Umstand, dass eine Untergruppe der Patienten nach der Behandlung weiterhin am Leben ist und keine systemische Krebstherapie mehr benötigt, spricht für die klinische Relevanz dieser Ergebnisse und das Potenzial von Botensilimab in Kombination mit Balstilimab, die Erwartungen daran zu verändern, was eine Immuntherapie in diesem Setting leisten kann."

"BOT+BAL ist nicht einfach nur eine weitere Checkpoint-Kombination. Diese Kombination wurde entwickelt, um die Antitumorimmunität bei Tumoren zu aktivieren, die mit herkömmlichen Immuntherapien bisher nur schwer zu erreichen waren", so Steven O'Day, M.D., Chief Medical Officer von Agenus. "Durch die längere Nachbeobachtungszeit können wir die Faktoren identifizieren, die für ein potenziell differenziertes Immuntherapie-Schema entscheidend sind: langfristiges Überleben, anhaltende Ansprechraten, behandlungsfreie Intervalle und ein gut verträgliches Sicherheitsprofil. Diese Ergebnisse stärken die Grundlage für BATTMAN und unsere allgemeine Entwicklungsstrategie zur Behandlung von MSS-Kolorektalkarzinomen."

Die Phase-1b-Kohorte (NCT03860272) umfasste 123 Patienten mit MSS-mCRC ohne aktive Lebermetastasen. Die Patienten hatten zuvor im Median drei Therapielinien erhalten; 67 hatten zuvor mindestens drei Therapielinien erhalten, 15 hatten zuvor eine Anti-PD-(L)1-Therapie mit oder ohne Anti-CTLA-4-Therapie erhalten, und 30 hatten mindestens eine Therapie der späteren Linien mit Regorafenib, Trifluridin/Tipiracil mit oder ohne Bevacizumab oder Fruquintinib erhalten.

Die wichtigsten Wirksamkeitsergebnisse:

Mediane Gesamtüberlebenszeit: 21,2 Monate, bei einer Gesamtüberlebensrate nach 24 Monaten von 41 und nach 36 Monaten von 33

21,2 Monate, bei einer Gesamtüberlebensrate nach 24 Monaten von 41 und nach 36 Monaten von 33 Bestätigte objektive Ansprechrate : 21 %, einschließlich drei vollständiger Antworten und 23 teilweiser Antworten

: 21 %, einschließlich drei vollständiger Antworten und 23 teilweiser Antworten Mediane Ansprechdauer: Nicht erreicht; die Ansprechdauer reichte von 1,9 Monaten bis zu mindestens 37,4 Monaten

Nicht erreicht; die Ansprechdauer reichte von 1,9 Monaten bis zu mindestens 37,4 Monaten Krankheitskontrollrate : 69 nach sechs Wochen

: 69 nach sechs Wochen Prozentualer klinischer Nutzen : 28 nach 24 Wochen

: 28 nach 24 Wochen Tumorregression : Bei mehr als 40 der Patienten beobachtet

: Bei mehr als 40 der Patienten beobachtet Behandlungsfreies Überleben: 21 Patienten (oder 17 %) waren am Leben und erhielten keine systemische Krebstherapie mehr; unter ihnen befanden sich 13 Patienten, die auf die Behandlung angesprochen hatten, wobei eine Untergruppe dieser Patienten seit mehr als zwei Jahren weder eine weitere Therapie erhalten hatte noch verstorben war

In einer post-hoc-Analyse einer Subgruppe nach vorheriger Spätlinien-Therapie mit 37 Patienten, die zuvor mindestens eine Behandlung mit Regorafenib, Trifluridin/Tipiracil mit oder ohne Bevacizumab oder Fruquintinib erhalten hatten, zeigte die Kombination aus BOT und BAL eine bestätigte objektive Ansprechrate von 22 %, ein medianes Gesamtüberleben von 16,2 Monaten und eine 3-Jahres-Gesamtüberlebensrate von 30 %. In dieser Untergruppe betrug die mediane Dauer des Ansprechens 16,6 Monate, die Krankheitskontrollrate 70 und die klinische Nutzenrate nach 24 Wochen 27 %.

Sicherheitsergebnisse

Auch während der verlängerten Nachbeobachtungszeit wurden keine neuen Sicherheitssignale beobachtet, und es gab keine behandlungsbedingten Todesfälle. Die immunvermittelte Diarrhoe/Kolitis verschwand bei 98 der betroffenen Patienten, wobei die mediane Zeit bis zum Abklingen 14 Tage ab Beginn betrug.

Eine behandlungsbedingte immunvermittelte Diarrhoe/Kolitis war die häufigste immunvermittelte Nebenwirkung (42 %; Grad 3: 15 %). Das ausgewählte Phase-3-Schema mit BOT 1 mg/kg plus BAL zeigte eine bessere Verträglichkeit mit geringeren Raten an immunvermittelter Diarrhoe/Kolitis (27 %; Grad 3: 10 %) als das Schema mit 2 mg/kg.

Insgesamt unterstützen die vorliegenden Ergebnisse zur Wirksamkeit, zum behandlungsfreien Überleben und zur erweiterten Sicherheit die weitere Evaluierung von BOT+BAL bei MSS-mCRC und rechtfertigen die laufende randomisierte Phase-3-Studie BATTMAN, in der BOT+BAL bei refraktärem MSS/funktionierender Mismatch-Reparatur (proficient Mismatch Repair, pMMR) im metastasierten kolorektalen Karzinom untersucht wird.

Informationen zur Präsentation

Titel des Abstracts: Botensilimab Balstilimab in Microsatellite-Stable Metastatic Colorectal Cancer Without Active Liver Metastases: Extended Follow-Up and 3-Year Survival (Botensilimab Balstilimab bei mikrosatellitenstabilem metastasiertem Kolorektalkarzinom ohne aktive Lebermetastasen: Langzeitnachbeobachtung und 3-Jahres-Überleben)

Vortragender: Benjamin L. Schlechter, M.D.; Dana-Farber Cancer Institute, Boston, MA, USA

Endgültige Veröffentlichungsnummer: 91P

Kongress: European Society for Medical Oncology Gastrointestinal Cancers Congress 2026

Veranstaltungsort: ESMO GI, 2026 München, Deutschland

Verfügbarkeit des Posters: Das Poster ist auf der Publikationsseite von Agenus verfügbar.

Über die C-800-01-Studie (NCT03860272)

C-800-01 ist eine erste klinische Phase-1b-Studie am Menschen zur Bewertung von Botensilimab mit oder ohne Balstilimab bei Patienten mit fortgeschrittenen soliden Tumoren. In die MSS-mCRC-Kohorte ohne aktive Lebermetastasen wurden 123 Patienten aufgenommen, die alle sechs Wochen 1 mg/kg oder 2 mg/kg BOT sowie alle zwei Wochen 3 mg/kg BAL erhielten. Der primäre Endpunkt war die Sicherheit und Verträglichkeit. Zu den sekundären Endpunkten gehörten die objektive Ansprechrate, die Ansprechdauer, die Krankheitskontrollrate und das progressionsfreie Überleben. Zu den explorativen Endpunkten gehörten das Gesamtüberleben und die Rate des klinischen Nutzens.

Über Agenus

Agenus ist ein führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Immunonkologie, das Krebserkrankungen mit einer umfassenden Pipeline immunologischer Wirkstoffe bekämpft. Im Jahr 1994 wurde das Unternehmen mit dem Ziel gegründet, die Gruppe der Patienten zu vergrößern, die von einer Krebsimmuntherapie profitieren. Dazu wird eine breite Palette von Antikörpertherapeutika, adoptiven Zelltherapien (über MiNK Therapeutics) und Adjuvanzien in Kombination eingesetzt. Agenus verfügt über umfassende End-to-End-Entwicklungskapazitäten, die kommerzielle und klinische cGMP-Produktionsstätten, Forschung und Entwicklung sowie globale klinische Aktivitäten umspannen. Seinen Sitz hat Agenus in Lexington, im US-Bundesstaat Massachusetts. Weitere Informationen unter www.agenusbio.com oder @agenus_bio. Wichtige Informationen für Investoren werden regelmäßig auf unserer Website und in unseren sozialen Medien veröffentlicht.

Über Botensilimab (BOT)

Botensilimab (BOT) ist ein menschlicher Fc-verstärkter multifunktionaler Anti-CTLA-4-Antikörper, der entwickelt wurde, um die angeborene und adaptive Anti-Tumor-Immunantwort zu verstärken. Das neuartige Design nutzt Wirkmechanismen, um die Vorteile der Immuntherapie auf "kalte" Tumoren auszuweiten, die in der Regel schlecht auf die Standardbehandlung ansprechen oder gegenüber herkömmlichen PD-1/CTLA-4-Therapien und experimentellen Therapien resistent sind. Botensilimab verstärkt die Immunantwort über ein breites Spektrum von Tumorarten hinweg, indem es T-Zellen primt und aktiviert, intratumorale regulatorische T-Zellen herunterreguliert, myeloide Zellen aktiviert und Antworten des immunologischen Langzeitgedächtnisses induziert.

Bislang wurden rund 1.300 Patienten in klinischen Studien der Phasen 1 und 2 mit Botensilimab und/oder Balstilimab behandelt. Botensilimab allein oder in Kombination mit dem von Agenus entwickelten PD-1-Antikörper Balstilimab hat bei neun metastasierten Krebserkrankungen im fortgeschrittenen Stadium klinische Ansprechraten gezeigt. Weitere Informationen zu den Botensilimab-Studien erhalten Sie unter www.clinicaltrials.gov.

Über Balstilimab (BAL)

Balstilimab ist ein neuartiges, vollständig menschliches monoklonales Immunglobulin G4 (IgG4), das entwickelt wurde, um die Interaktion von PD-1 (Programmed Cell Death Protein 1) mit seinen Liganden PD-L1 und PD-L2 zu blockieren. Es wurde bereits an mehr als 900 Patienten getestet und hat bei verschiedenen Tumorarten seine klinische Wirksamkeit und ein günstiges Verträglichkeitsprofil nachgewiesen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen gemäß den Safe-Harbor-Bestimmungen der US-amerikanischen Wertpapiergesetze, darunter Aussagen zu den Botensilimab- und Balstilimab-Programmen, zu den erwarteten behördlichen Zeitplänen und Einreichungen sowie alle sonstigen Aussagen, die Begriffe wie "könnte", "glaubt", "erwartet", "geht davon aus", "hofft", "beabsichtigt", "plant", "prognostiziert", "schätzt", "wird", "etablieren", "potenziell", "Überlegenheit", "Best-in-Class" sowie ähnliche Ausdrücke enthalten, um zukunftsgerichtete Aussagen zu kennzeichnen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind mit Risiken und Ungewissheiten behaftet, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich davon abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem die Faktoren, die im Abschnitt "Risikofaktoren" unseres jüngsten Jahresberichts auf Formular 10-K für das Jahr 2025 sowie in den nachfolgenden Quartalsberichten auf Formular 10-Q beschrieben sind, die bei der Securities and Exchange Commission eingereicht wurden. Agenus empfiehlt Anlegern, sich nicht übermäßig auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Diese Aussagen gelten ausschließlich zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung, und Agenus übernimmt keine Verpflichtung, die Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Alle zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen in ihrer Gesamtheit ausdrücklich diesem Vorbehalt.

References i Zu den verfügbaren Therapien der späteren Behandlungslinien gehören Regorafenib, Trifluridin/Tipiracil mit oder ohne Bevacizumab sowie Fruquintinib bei refraktärem metastasiertem Kolorektalkarzinom, einschließlich Analysen bei Patienten ohne aktive Lebermetastasen (Ref. 1-3). 1. Garcia-Carbonero R. et al. Vorgestellt auf der ESMO 2024. Poster #520P; 2. Tabernero J. et al. Vorgestellt auf der ASCO 2024. Poster #3584; 3. Cohen R. et al. Eur J Cancer. 2024;207:114160.

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