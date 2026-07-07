Die Micron-Aktie bleibt trotz der enormen Rallye in einer beeindruckenden Verfassung. Nach dem Sprung über die 1.000-US$-Marke konsolidiert der Speicherchip-Spezialist knapp unterhalb seines Rekordhochs. Gelingt der Ausbruch aus dieser Zone, könnte der Aufwärtstrend seine nächste Etappe einläuten. Starkes Momentum trotz Rücksetzer Seit dem Tief im Frühjahr 2025 verläuft die Micron-Aktie in einem intakten Aufwärtstrend, in dem jeder größere Rücksetzer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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