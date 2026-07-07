Europas Autowerte laufen seit sechs Handelstagen in Folge aufwärts. Der Branchenindex Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts hat sich seit seinem Jahrestief Ende Juni um 8 Prozent erholt und dabei zuletzt auch die 50-Tage-Linie zurückerobert, also jenen gleitenden Durchschnitt, der die mittelfristige Kursentwicklung abbildet. Die 21-Tage-Linie, die den kurzfristigen Trend beschreibt, hatte der Index bereits einige Tage früher überwunden. Gemessen am ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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