Die BYD-Aktie kommt im im laufenden Börsenjahr 2026 nicht so recht vom Fleck. Und wenn, dann eher mit roten Vorzeichen. Seit Jahresanfang korrigierte die Aktie um -12%. Andere Autobauer mag es schlimmer erwischt haben. Doch Erfolg sieht anders aus. Hinter den Kulissen zeigt sich jedoch, dass BYD momentan im Ausland überaus erfolgreich ist. Reicht das für den Turnaround? BYD-Aktie: Der Export-Rekord ist verblüffend! Im Juni des aktuellen Jahres 2026 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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