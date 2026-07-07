Die Mercedes-Benz-Aktie arbeitet nach dem jüngsten Rücksetzer an einer technischen Gegenbewegung. Vom vorherigen Wochenchart lohnt nun der Blick in den Tageschart, um mögliche Umkehrpunkte genauer einzuordnen. Denn trotz der aktuellen Erholung bleibt der übergeordnete Abwärtstrend klar bestimmend. Konter innerhalb des Abwärtstrends In der vorangegangenen Analyse stand bereits die Suche nach dem Boden im Fokus. Unterhalb von 51,36 € blieb der Druck ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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