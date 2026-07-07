Nintendo ist gezwungen, Änderungen an seinen Switch-Konsolen durchzuführen. Während das aktuelle Modell bald ein Update erhalten soll, wurde damit das Ende des Vorgängers besiegelt. Schon bald wird die erste Switch hierzulande nicht mehr angeboten. In der EU gelten künftig neue Regelungen für Batterien. Die Verordnung sieht unter anderem vor, dass Hersteller von Tech-Gadgets sicherstellen müssen, dass sich verbaute Akkus leicht entfernen und durch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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