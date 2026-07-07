Hierzulande ist die durchschnittliche Lebenserwartung bei Geburt für Frauen und Männer im Jahr 2025 gegenüber dem Vorjahr auf neue Höchstwerte gestiegen. Laut Statistischem Bundesamt betrug die Lebenserwartung für Frauen 83,6 Jahre und für Männer 79,1 Jahre. Die durchschnittliche Lebenserwartung bei Geburt in Deutschland hat sich im vergangenen Jahr gegenüber dem Vorjahr erhöht. So lag sie im Jahr 2025 für Frauen bei 83,6 Jahren und für Männer bei 79,1 Jahren. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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